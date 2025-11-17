- Hoy:
Selección chilena lamenta sensible baja para el partido amistoso contra Perú
En la previa del encuentro ante Perú, desde Chile confirmaron la baja de un destacado futbolista que quedó desafectado de la convocatoria para el 'Clásico del Pacífico'.
Con el objetivo de seguir preparándose para las próximas Eliminatorias del Mundial 2030, en Chile llegan con la ilusión de llevarse un resultado positivo ante Perú tras haber acabado con la racha de victorias de Rusia. 'La Roja' confirmó que sufrió la sensible baja de uno de sus convocados.
Al igual que Perú, la selección de Chile también busca llevarse una alegría a su hinchada en el próximo partido donde se enfrentarán ambos equipos que se encuentran en una etapa de recambio generacional. Estos amistosos le servirá para saber qué jugadores pueden ser parte de las siguientes convocatorias, pero, al menos por ahora, no podrán contar con la presencia de juega en la liga de Francia.
La primera baja de Chile para enfrentar a Perú
Chile no podrá contar con la presencia del defensa Francisco Sierralta que ya fue desafectado de la concentración donde la Roja se enfrentará nuevamente a Perú tras haberse llevado el anterior 'Clásico del Pacífico'.
Horas antes del enfrentamiento entre Perú y Chile se confirmó sobre la ausencia de Sierralta. "El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Francisco Sierralta ha sido liberado de la convocatoria. El jugador en evaluación médica presenta una lesión muscular cuyos plazos de recuperación exceden el tiempo de la presente fecha FIFA", señalaron en el comunicado.
Chile confirma la sensible baja de Sierralta.
¿A qué hora juegan Chile vs Perú?
Perú y Chile se estarán enfrentando el martes 18 de noviembre desde las 12:00 p.m. hora peruana. Ambas escuadras vienen se jugar contra Rusia donde la Bicolor sacó un empate, mientras que Chile se llevó una victoria.
