0

Partidos de hoy EN VIVO, martes 9 de diciembre: Dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo para este martes 9 de diciembre. Se disputará una nueva fecha de la Champions League 2025.

Sandra Morales
Agenda de los partidos en vivo para este martes 9 de diciembre
Agenda de los partidos en vivo para este martes 9 de diciembre | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

El fútbol no se detiene y este martes 9 de diciembre se disputará la sexta jornada de la Champions. El duelo más destacado s el Inter vs Liverpool y Barcelona vs Frankfurt. Mira la programación completa junto a los horarios y canales de TV para ver los partidos de hoy en vivo.

Sporting Cristal y Cusco FC juegan la ida de los Playoffs de la Liga 1 2025.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC y dónde ver la ida de Playoffs de la Liga 1?

Partidos de hoy en Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
10:30Kairat vs Olympiakos PiraeusESPN, Disney+
12:45Bayern München vs Sporting CPESPN, Disney+
15:00PSV vs Atlético MadridESPN3, Disney+
15:00Tottenham vs Slavia PrahaESPN4, Disney+
15:00Monaco vs GalatasarayDisney+
15:00Union Saint-Gilloise vs MarsellaDisney+
15:00Barcelona vs Eintracht FrankfurtESPN2, Disney+
15:00Inter vs LiverpoolESPN, Disney+
15:00Atalanta vs ChelseaDisney+, ESPN5

Partidos de hoy en Primera División Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Wilstermann vs Gualberto Villarroel SJFutbol Canal

Partidos de hoy en Copa Árabe de la FIFA

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Egipto vs Jordania
9:30EAU vs Kuwait
12:00Argelia vs Irak
12:00Bahrain vs Sudan

El horario de la programación está de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Emelec sorprende con firme comunicado tras ver a Christian Cueva en Juan Pablo II: "Su carrera..."

  2. ¿Alianza Lima? Luis Ramos muy cerca de confirmar su fichaje por importante club: "Transferido"

  3. Alianza Lima y los posibles rivales en Fase 1 de la Copa ibertadores 2026 tras ser Perú 4

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano