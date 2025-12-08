Partidos de hoy EN VIVO, martes 9 de diciembre: Dónde ver fútbol online

El fútbol no se detiene y este martes 9 de diciembre se disputará la sexta jornada de la Champions. El duelo más destacado s el Inter vs Liverpool y Barcelona vs Frankfurt. Mira la programación completa junto a los horarios y canales de TV para ver los partidos de hoy en vivo.

Partidos de hoy en Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 10:30 Kairat vs Olympiakos Piraeus ESPN, Disney+ 12:45 Bayern München vs Sporting CP ESPN, Disney+ 15:00 PSV vs Atlético Madrid ESPN3, Disney+ 15:00 Tottenham vs Slavia Praha ESPN4, Disney+ 15:00 Monaco vs Galatasaray Disney+ 15:00 Union Saint-Gilloise vs Marsella Disney+ 15:00 Barcelona vs Eintracht Frankfurt ESPN2, Disney+ 15:00 Inter vs Liverpool ESPN, Disney+ 15:00 Atalanta vs Chelsea Disney+, ESPN5

Partidos de hoy en Primera División Bolivia

HORARIO PARTIDOS TV 18:00 Wilstermann vs Gualberto Villarroel SJ Futbol Canal

Partidos de hoy en Copa Árabe de la FIFA

HORARIO PARTIDOS TV 9:30 Egipto vs Jordania 9:30 EAU vs Kuwait 12:00 Argelia vs Irak 12:00 Bahrain vs Sudan

El horario de la programación está de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.