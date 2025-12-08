- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, martes 9 de diciembre: Dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo para este martes 9 de diciembre. Se disputará una nueva fecha de la Champions League 2025.
El fútbol no se detiene y este martes 9 de diciembre se disputará la sexta jornada de la Champions. El duelo más destacado s el Inter vs Liverpool y Barcelona vs Frankfurt. Mira la programación completa junto a los horarios y canales de TV para ver los partidos de hoy en vivo.
Partidos de hoy en Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|Kairat vs Olympiakos Piraeus
|ESPN, Disney+
|12:45
|Bayern München vs Sporting CP
|ESPN, Disney+
|15:00
|PSV vs Atlético Madrid
|ESPN3, Disney+
|15:00
|Tottenham vs Slavia Praha
|ESPN4, Disney+
|15:00
|Monaco vs Galatasaray
|Disney+
|15:00
|Union Saint-Gilloise vs Marsella
|Disney+
|15:00
|Barcelona vs Eintracht Frankfurt
|ESPN2, Disney+
|15:00
|Inter vs Liverpool
|ESPN, Disney+
|15:00
|Atalanta vs Chelsea
|Disney+, ESPN5
Partidos de hoy en Primera División Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Wilstermann vs Gualberto Villarroel SJ
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Copa Árabe de la FIFA
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Egipto vs Jordania
|9:30
|EAU vs Kuwait
|12:00
|Argelia vs Irak
|12:00
|Bahrain vs Sudan
El horario de la programación está de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.
