- Hoy:
- Partidos de hoy
- Racing vs Flamengo
- Peñarol vs Plaza Colonia
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Banco de la Nación
Interbank se cayó HOY: usurarios reportan que no pueden ingresar a sus cuentas bancarias
El aplicativo de Interbank cayó y diversos usuarios en redes sociales reportan su malestar. Conoce si el banco ya se pronunció sobre el tema.
A través de las redes sociales, diversos usuarios de Interbank dieron a conocer que la banca móvil dejó de funcionar, ya que no pueden ingresar a sus cuentas bancarias, ni realizar transacciones.
"Lo sentimos", es el mensaje que les aparece a sus usuarios al ingresar al aplicativo o realizar operaciones bancarias. Hasta el momento, la entidad financiera no ha brindado un comunicado oficial sobre las causas de este inconveniente.
Aplicativo de Interbank se cayó.
Se cayó Interbank
A través de X, algunos usuarios reportan que no pueden ingresar al aplicativo de Interbank desde las 11:00 de la mañana. Además, indicaron que tampoco pueden ingresar a la banca por Internet.
Si quieres comunicarte con el área de atención de Interbank puedes ingresar a su canal de WhatsApp (LINK), ahí podrás realizar tus diversas, consultar y despejar dudas. Si quieres ser atendida por un asesor, entonces puedes llamar al número 311-9000 (LIMA) y 0 801 00802 (PROVINCIA).
El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Los sábados, el personal inicia sus labores desde las 9:00 a.m. y cierran a las 18:00 p.m.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50