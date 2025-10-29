A través de las redes sociales, diversos usuarios de Interbank dieron a conocer que la banca móvil dejó de funcionar, ya que no pueden ingresar a sus cuentas bancarias, ni realizar transacciones.

"Lo sentimos", es el mensaje que les aparece a sus usuarios al ingresar al aplicativo o realizar operaciones bancarias. Hasta el momento, la entidad financiera no ha brindado un comunicado oficial sobre las causas de este inconveniente.

A través de X, algunos usuarios reportan que no pueden ingresar al aplicativo de Interbank desde las 11:00 de la mañana. Además, indicaron que tampoco pueden ingresar a la banca por Internet.

Si quieres comunicarte con el área de atención de Interbank puedes ingresar a su canal de WhatsApp (LINK), ahí podrás realizar tus diversas, consultar y despejar dudas. Si quieres ser atendida por un asesor, entonces puedes llamar al número 311-9000 (LIMA) y 0 801 00802 (PROVINCIA).

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Los sábados, el personal inicia sus labores desde las 9:00 a.m. y cierran a las 18:00 p.m.