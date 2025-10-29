0

Interbank se cayó HOY: usurarios reportan que no pueden ingresar a sus cuentas bancarias

El aplicativo de Interbank cayó y diversos usuarios en redes sociales reportan su malestar. Conoce si el banco ya se pronunció sobre el tema.

Roxana Aliaga
El aplicativo de Interbank cayó este 29 de octubre.
El aplicativo de Interbank cayó este 29 de octubre. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
A través de las redes sociales, diversos usuarios de Interbank dieron a conocer que la banca móvil dejó de funcionar, ya que no pueden ingresar a sus cuentas bancarias, ni realizar transacciones.

Yape y BCP se cayeron este miércoles 29 de octubre y los usuarios reportan fallos.

Yape y BCP se cayeron este miércoles 29 de octubre y los usuarios reportan fallos.

"Lo sentimos", es el mensaje que les aparece a sus usuarios al ingresar al aplicativo o realizar operaciones bancarias. Hasta el momento, la entidad financiera no ha brindado un comunicado oficial sobre las causas de este inconveniente.

interbank caida

Aplicativo de Interbank se cayó.

Se cayó Interbank

A través de X, algunos usuarios reportan que no pueden ingresar al aplicativo de Interbank desde las 11:00 de la mañana. Además, indicaron que tampoco pueden ingresar a la banca por Internet.

Si quieres comunicarte con el área de atención de Interbank puedes ingresar a su canal de WhatsApp (LINK), ahí podrás realizar tus diversas, consultar y despejar dudas. Si quieres ser atendida por un asesor, entonces puedes llamar al número 311-9000 (LIMA) y 0 801 00802 (PROVINCIA).

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Los sábados, el personal inicia sus labores desde las 9:00 a.m. y cierran a las 18:00 p.m.

AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

