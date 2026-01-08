¡ROMPEN EL SILENCIO! Donald Trump y Gustavo Petro conversan en una llamada por primera vez tras la captura de Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, sostuvieron este miércoles 7 de enero una conversación telefónica que marcó su primer contacto directo en medio de una fuerte tensión bilateral.

La llamada, de más de 40 minutos, se produjo tras la reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el sábado 3 de enero, un hecho que agudizó los roces entre Bogotá y Washington.

Un diálogo en medio de tensiones regionales

Según lo dicho por Petro ante miles de personas reunidas en la Plaza de Bolívar en Bogotá, la conversación con Trump influyó directamente en el tono de su discurso nacional. En un mitin convocado "en defensa de la soberanía", el presidente colombiano afirmó que había preparado un mensaje más duro antes de hablar con Trump, pero se vio obligado a modificarlo tras el diálogo telefónico.

Según lo dicho por Petro, la conversación con Trump influyó directamente en el tono de su discurso nacional.

Previamente, Trump había intensificado la confrontación al afirmar que "Colombia también está muy enferma" y sugerir, sin descartar, la posibilidad de una operación en territorio colombiano similar a la realizada en Venezuela, lo cual Petro contestó con críticas fuertes sobre la legitimidad de esas amenazas.

Posibles avances y próximos pasos

Después de la conversación, Trump anunció que contempla reunirse con Petro en la Casa Blanca, un gesto diplomático que fuentes oficiales interpretan como una señal de apertura tras días de desencuentros.

Desde el discurso de Petro también se destacó que la llamada abordó temas de interés bilateral, incluida la posibilidad de restablecer comunicaciones formales entre cancillerías y otros canales diplomáticos que habían estado interrumpidos por las tensiones recientes.