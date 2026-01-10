¡Aviso importante! Anualmente, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), realiza diversas modificaciones que generan un gran impacto en los ahorros destinados a la jubilación de los adultos mayores.

En este 2026, diversas reformas influirán en los montos que se pueden aportar, en la forma en que se dividen los beneficios y en la tributación de los ingresos generados durante la jubilación. ¿Por qué es importante saber de estos últimos cambios? AQUÍ todos los detalles y más.

Cuidado, adultos mayores: cambios del IRS perjudicarán sus cuentas de jubilación en EE. UU.

Según información de 'AOL' y otros portales web, estar al tanto de las actualizaciones permite que los jubilados y las personas mayores que están a poco de jubilarse, puedan gestionar de mejor manera sus trámites y generar más patrimonio, además de evitar algunas complicaciones.

En Líbero, te revelamos cuáles son los cambios claves que debes conocer para este 2026, para evitar, de alguna manera, verte afectado:

Los límites de aportación para los planes 401(k) y otras cuentas de jubilación experimentarán un incremento muy considerable; entre ellos, el Plan de Ahorro Federal, el cual aumentará a $24,500 para 2026, a diferencia de los $23,500 en 2025.

experimentarán un incremento muy considerable; entre ellos, el Plan de Ahorro Federal, el cual aumentará a $24,500 para 2026, a diferencia de los $23,500 en 2025. Las contribuciones máximas permitidas para las cuentas IRA también se elevarán . (En este 2026 a $7,500, a comparación de los $7,000 del año pasado).

. (En este 2026 a $7,500, a comparación de los $7,000 del año pasado). Asimismo, se implementarán nuevos requisitos para las declaraciones en papel, lo que podría afectar a muchos contribuyentes.

En tanto, el ajuste por costo de vida (COLA) de la Seguridad Social incrementará los beneficios , brindando un alivio financiero a los beneficiarios. (Se incrementarán a un 2,8 % este año).

, brindando un alivio financiero a los beneficiarios. (Se incrementarán a un 2,8 % este año). De igual manera, la deducción estándar también aumentará a $32,200 para los casados que evidencien una declaración conjunta y los cónyuges sobrevivientes, en comparación con los $31,500 del año 2025.

¿Por qué estos últimos cambios son importantes y qué se debe tomar en cuenta?

Con estas últimas modificaciones del IRS y de la Administración del Seguro Social (SSA) se resalta cómo impactará significativamente la capacidad de ahorro, retiro y conservación de fondos de los jubilados tras el pago de impuestos.

Asimismo, con los nuevos límites de contribución, se busca influir en la cantidad que los adultos mayores puedan ahorrar después de los impuestos. Los incrementos en los beneficios y las deducciones pueden alterar el flujo de efectivo durante la jubilación.

Adicionalmente, los cambios administrativos, como la implementación de estados de cuenta impresos, pueden afectar la visibilidad y el control sobre las cuentas de ahorro. Integrar estas actualizaciones en una estrategia financiera más amplia es fundamental para prevenir sorpresas fiscales no deseadas.