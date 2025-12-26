¿A qué hora juega Chelsea vs Aston Villa y dónde ver EN VIVO partido de la Premier League?

Momento de vivir un partidazo de alto nivel entre Chelsea vs Aston Villa. Ambas escuadras se enfrentarán este sábado 27 de diciembre por la fecha 18 de la Primer League 2025-2026 desde el Stamford Bridge de Londres. Un duelo que resultará vital en la pelea por los primeros lugares de la tabla.

¿A qué hora juega Chelsea vs Aston Villa?

En esa nota, te dejamos los horarios confirmados para los distintos países con el fin de que no te pierdas el inicio del partido entre Chelsea vs Aston Villa por la fecha 18 de la Premier League 2025-2026.

Perú, Ecuador y Colombia: 12:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 1:30 p.m.

Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 2:30 p.m.

México: 11:30 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Florida y Washington): 1:30 p.m.

España: 7:30 p.m.

¿Dónde ver Chelsea vs Aston Villa EN VIVO?

El partido entre Chelsea vs Aston Villa contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por parte de la señal de ESPN para toda Latinoamérica. De esta forma, este partido de la Premier League también podrá ser sintonizado ONLINE GRATIS por vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus.

¿Qué canal transmite Chelsea vs Aston Villa EN VIVO?

A continuación, te dejamos la lista de los canales de transmisión del partido entre Chelsea vs Aston Villa para toda Latinoamérica, así como para Estados Unidos y España.

Argentina, Chile y Uruguay: ESPN y Disney Plus.

Perú, Ecuador y Colombia: ESPN y Disney Plus.

Brasil: Disney Plus.

Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.

México: TNT Sports, Max México y TNT Go.

Panamá: Max

Estados Unidos: NBC, Telemundo Deportes, Universo, Universo NOW, Peacock, SiriusXM FC.

España: DAZN, DAZN1, Movistar Plus, Movistar La Liga de Campeones 2 y Movistar Plus+.

Previa del partido Chelsea vs Aston Villa por la Premier League

Chelsea llega a este partido con la con la necesidad de poder dar el golpe en case y quedarse con los tres puntos para seguir en la pelea por los primeros lugares de la tabla. Los 'blues' marchan en el cuarto lugar con 29 unidades y están cerca de perder el acceso a Champions League. No obstante, una victoria recortaría su distancia con el líder.

Chelsea busca una victoria en casa para ilusionarse con los primeros lugares.

Los dirigidos por Enzo Maresca no han tenido los mejores resultados en los últimos partidos, pues solo han conseguido dos victorias en los últimos 7 partidos. La buena noticia es que contarán con su máxima figura: Pedro Neto, autor de 5 goles y 3 asistencias en esta temporada.

Por su parte, Aston Villa llega con un mejor presente que su rival, ya que ha venido sosteniendo un notable rendimiento en el año y se ha posicionado en el tercer lugar a solo 3 puntos del Arsenal, líder de la tabla.

Aston Villa atraviesa un gran momento de forma y busca ganar para ser líder.

El equipo de Unai Emery encadena una gran racha de 10 victorias consecutivas y espera dar el gran golpe de visita, apoyándose en su estrella Morgan Rogers, que viene de marcar un doblete y suma 7 goles en esta temporada.