Colombia vs Portugal: fecha confirmada, día, hora y canal del partido por el Mundial 2026

Se realizó el sorteo del Mundial 2026 y la suerte dictaminó que Colombia quede ubicada en el Grupo K, donde enfrentará a rivales de gran nivel, siendo una de ellas la Portugal de Cristiano Ronaldo. El choque entre ambas selecciones representará uno de los partidos más emocionantes de la cita mundialista. Conoce aquí todos los detalles de este partidazo.

¿Cuándo juegan Colombia vs Portugal por el Mundial 2026?

Colombia vs Portugal se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. De acuerdo a la programación informada por la FIFA, este compromiso será uno de los más emocionantes de toda la fase de grupos y desarrollará el próximo 23 de Junio de 2026.

Horario del Colombia vs Portugal por el Mundial 2026

Por el momento, la FIFA aún no ha oficializado los horarios de los partidos del Mundial 2026. En ese sentido, el duelo entre Colombia vs Portugal todavía no cuenta con una hora definida. Sin embargo, según lo anunciado por el máximo ente del fútbol mundial, este 6 de diciembre se darán a conocer todos los horarios del certamen.

Colombia quedó alineada en el Grupo K del Mundial 2026. Foto: AFP

¿Dónde ver Colombia vs Portugal por el Mundial 2026?

El duelo entre Colombia vs Portugal por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026 será transmitido EN VIVO por señal abierta a través de América TV (canal 4) para todo el territorio peruano, medio que posee los derechos oficiales. En Colombia, el encuentro podrá seguirse por las señales de Caracol, RCN y Win Sports.

¿En qué estadio jugarán Colombia vs Portugal en el Mundial 2026?

El escenario del partido entre Colombia vs Portugal por el Mundial 2026 aún no está confirmado. Sin embargo, en caso se dispute en Estados Unidos los escenarios posibles serán el Hard Rock Stadium de Miami, NRG Stadium de Houston o el Mercedes Benz Stadium de Atlante.

Por otro lado, si la programación se da en México, el Estado Azteca de la Ciudad de México o el Estadio de Chivas de Guadalajara se asoman como posibles recintos.

Grupo K del Mundial 2026

Así quedó conformado el grupo de Colombia en el Mundial 2026: