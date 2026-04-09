¿Se va? Alianza Lima tomó fuerte decisión sobre continuidad de Federico Girotti: "Posibilidad..."

La situación de Federico Girotti en Alianza Lima ha desatado una ola de rumores, especialmente tras no ser considerado por Pablo Guede para el último clásico frente a Universitario. Ante las especulaciones sobre una posible salida cedida a mitad de temporada, ya se conoce la decisión que tomaron en La Victoria con el artillero

Según la información del periodista José Varela, el delantero es considerado un activo importante y la dirigencia mantiene la fe intacta en sus condiciones, a pesar de sus pocos minutos en cancha.”

“Pregunté en Alianza Lima si cabe alguna posibilidad de que a mitad de temporada el jugador se pueda ir. Me dijeron que de ninguna manera se contempla que Girotti salga", reveló el comunicador en una transmisión para su canal de YouTube.

Video: José Varela (YouTube).

Desde la interna de Matute, la confianza en el atacante argentino parece firme frente a las críticas externas. "Lo observan y lo ven como un goleador, confían que va a rendir a las expectativas que se han depositado sobre él", añadió Varela, subrayando que la institución blanquiazul planea respetar el proceso del jugador hasta que logre explotar su potencial.

Además, Varela sostiene que la pelota está ahora en la cancha del ‘99’, que para revertir su situación actual, deberá demostrar una entrega total en las prácticas diarias y alinearse a las exigencias del cuerpo técnico. "El jugador tiene que poner muchísimo de su parte en los entrenamientos, trabajar duro para que el entrenador lo tenga en cuenta", agregó Varela sobre el camino que debe seguir el atacante.

Federico Girotti llegó a Alianza Lima esta temporada

Pese a la falta de minutos, la puerta no está cerrada para el "Tanque" dentro del esquema blanquiazul. Según las fuentes cercanas a la institución, existe la convicción de que el técnico terminará dándole el espacio que busca si el compromiso es mutuo. "Estoy seguro que sí, el 'profe' Guede le va a dar oportunidades, es lo que también me comentaron", finalizó el periodista, dejando claro que la última palabra la tendrá el nivel que muestre el jugador.

Números de Federico Girotti en Alianza Lima

Federico Girotti ha jugado seis partidos con Alianza Lima y no suma goles, ni tampoco asistencias. El número de minutos que suma el ‘Tanque’ vistiendo la camiseta blanquiazul es apenas 196.