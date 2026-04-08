Universitario y una triste noticia para Anderson Santamaría: "La va a tener..."

Universitario empató con Deportes Tolima sin goles en condición de visitante, por lo que despertó muchos comentarios hacia sus futbolistas. En ese sentido, Anderson Santamaría recibió una fuerte noticia que puede terminar afectando su futuro profesional en la escuadra comandada por Javier Rabanal. Te contamos de qué se trata.

Resulta que el peruano no sumó minutos con la 'U' en el inicio de la Copa Libertadores 2026. En su lugar, el que estuvo de titular los 90 minutos fue Matías Di Benedetto, quien se jugó un partidazo y se ganó las palmas de todos los hinchas merengues. Si bien es bueno para el plantel, esto repercute de manera negativa en nuestro compatriota.

Por ello, el periodista Gustavo Peralta resaltó el nivel de todos los centrales que tiene actualmente Universitario de Deportes y terminó destacando aún más al argentino que viene de ser tricampeón de la Liga 1. Por ello, Anderson Santamaría podría no ver la titularidad en mucho tiempo.

"Qué difícil la va a tener Santamaría, porque el nivel de Fara, Rivero y Di Benedetto es bastante alto. Incluso me dicen que por segundo partido consecutivo ha tenido un 95% de efectividad en los pases (Matías)" indicó el mencionado comunicador durante la transmisión del programa Hablemos de MAX.

Trayectoria de Anderson Santamaría

Estos han sido los clubes del peruano: