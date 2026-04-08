0
EN VIVO
Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League

Universitario y una triste noticia para Anderson Santamaría: "La va a tener..."

Anderson Santamaría recibió una fuerte noticia tras el debut de Universitario en la Copa Libertadores, misma que podría afectar su futuro profesional.

Francisco Esteves
Anderson Santamaría recibió fuerte noticia.
Anderson Santamaría recibió fuerte noticia. | Foto: Universitario - X.
COMPARTIR

Universitario empató con Deportes Tolima sin goles en condición de visitante, por lo que despertó muchos comentarios hacia sus futbolistas. En ese sentido, Anderson Santamaría recibió una fuerte noticia que puede terminar afectando su futuro profesional en la escuadra comandada por Javier Rabanal. Te contamos de qué se trata.

Universitario confirma cuándo revelará su tercera camiseta.

PUEDES VER: Universitario hará importante anuncio en las próximas horas y sus hinchas se ilusionan: "Sale..."

Resulta que el peruano no sumó minutos con la 'U' en el inicio de la Copa Libertadores 2026. En su lugar, el que estuvo de titular los 90 minutos fue Matías Di Benedetto, quien se jugó un partidazo y se ganó las palmas de todos los hinchas merengues. Si bien es bueno para el plantel, esto repercute de manera negativa en nuestro compatriota.

Por ello, el periodista Gustavo Peralta resaltó el nivel de todos los centrales que tiene actualmente Universitario de Deportes y terminó destacando aún más al argentino que viene de ser tricampeón de la Liga 1. Por ello, Anderson Santamaría podría no ver la titularidad en mucho tiempo.

"Qué difícil la va a tener Santamaría, porque el nivel de Fara, Rivero y Di Benedetto es bastante alto. Incluso me dicen que por segundo partido consecutivo ha tenido un 95% de efectividad en los pases (Matías)" indicó el mencionado comunicador durante la transmisión del programa Hablemos de MAX.

Trayectoria de Anderson Santamaría

Estos han sido los clubes del peruano:

  • Ayacucho
  • León de Huánuco
  • FBC Melgar
  • Club Puebla
  • Atlas
  • Santos Laguna
  • Universitario

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Javier Rabanal destacó a jugador de Universitario tras empate con Deportes Tolima: "Determinante"

  2. Sergio Blanco, ex Sporting Cristal, remece el mercado y firmó por histórico club: "Bienvenido"

  3. Universitario hará importante anuncio en las próximas horas y sus hinchas se ilusionan: "Sale..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano