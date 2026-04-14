Atención, Cristal: Palmeiras suma a futbolista que vale más que todo el plantel celeste en Libertadores

Uno de los partidos más esperados de la semana es el que protagonizarán Palmeiras vs Sporting Cristal por la segunda jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El elenco celeste es líder de su serie y ahora enfrentará en Brasil a uno de los favoritos del campeonato que llega convencido de ganar tras el empate ante Junior en Colombia. En medio de ello, el comando técnico del ‘Verdao‘ confirmó la suma de una pieza clave en los entrenamientos.

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Palmeiras suma futbolista que vale más que Sporting Cristal

Según informó el reconocido medio Globo Esporte, Palmeiras confirmó la incorporación de su figura Vitor Roque a los entrenamientos del primer equipo. Dado que tuvo una lesión del tobillo en el mes de marzo, ahora vuelve a trabajar con sus compañeros con la esperanza de ser considerado en los partidos oficiales de la temporada.

De hecho, se aclara que no es 100% segura su presencia para el duelo ante Sporting Cristal en el Allianz Parque, pero que va generando grandes sensaciones con miras a su retorno esperado por la afición y mismo comando técnico. “Apartado de los terrenos de juego desde el 21 de marzo debido a una lesión en el tobillo izquierdo, el número 9 aún se encuentra en la transición entre el entrenamiento físico y el técnico, pero participó plenamente en los entrenamientos sobre el terreno de juego“, informa el mencionado medio.

Vitor Roque entrena nuevamente con Palmeiras tras lesión en el tobillo.

Vitor Roque, ex Barcelona, vale más que el plantel de Sporting Cristal

Según revela el portal Transfermarkt, Vitor Roque tiene un valor actual de mercado de 38 millones de euros a sus 21 años de edad. Como se sabe, este futbolista fue adquirido por el Barcelona de España, por lo que su cifra es evidente al estar en el radar de uno de los mejores clubes del mundo.

Un dato no menor basado en el delantero brasileño es que su cotización equivale más que todo el plantel de Sporting Cristal, que registra una cifra de 13,33 millones de euros. Queda clara la amplia diferencia de valores que presentará este choque en el Allianz Parque por Copa Libertadores, por lo que se aguarda un duelo de mucha estrategia en la segunda jornada de Copa Libertadores.

Vitor Roque y su valor de mercado a comparación de Sporting Cristal.

Palmeiras vs Sporting Cristal: fecha, día, hora y canal confirmado

El partido de Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras vs Sporting Cristal se juega el próximo jueves 16 de abril a partir de las 17.00 hora peruana (19.00 horas de Brasil) por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, puedes seguirlo vía streaming en el app de Disney Plus a través de PC, SmarTV y/o teléfono móvil.