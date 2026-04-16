Revelan que extécnico de la selección peruana suena reemplazar a Javier Rabanal en Universitario

Universitario de Deportes vive un momento de incertidumbre por el mal desempeño del equipo en la Liga 1 y la Copa Libertadores bajo el mando del DT Javier Rabanal, quien ha sido señalado como el gran responsable por el declive de los cremas. Ante ello, recientemente revelaron que un extécnico de la selección peruana suena para ser su reemplazo y comandar al equipo hasta final de la temporada.

Extécnico de la selección peruana suena reemplazar a Javier Rabanal en Universitario

En el programa ‘Fútbol Satélite’ analizaron las críticas que vive Javier Rabanal al mando del plantel de Universitario, una situación que ha llevado a que esté cerca de dejar el equipo si no consigue un triunfo en el siguiente partido ante Melgar.

Ante ello, Diego Rebagliati sorprendió a todos los hinchas al señalar que si los cremas no logran quedarse con los tres puntos en su visita a Arequipa, es posible que la directiva disponga fichar a un exentrenador de la selección peruana. Nos referimos a Juan Reynoso, quien hace unas semanas fue destituido de su cargo en el ‘Dominó’.

Juan Reynoso suena para llegar a Universitario, reveló Diego Rebagliati. Foto: Marco Cotrina/URPI

“Yo creo que si Universitario pierde en Arequipa, de repente se vienen con el técnico en el avión, si está en Arequipa todavía”, señaló el citado comunicador. Acto seguido, la producción del programa colocó la imagen de Juan Reynoso y el comentarista confirmó que se trata del estratega.

Cabe señalar que el 'Cabezón' es uno de los técnicos más recordados por los hinchas de merengues, ya que en el pasado logró títulos en su etapa como jugador y entrenador. Además, actualmente se encuentra sin equipo luego de haber dejado las filas de Melgar por malos resultados.

Si en caso se logra concretar esta operación, Juan Reynoso no podrá dirigir en el banquillo de la ‘U’ hasta el inicio del Torneo Clausura, tal como indica la norma de la Liga 1, ya que dirigió partidos en el Apertura con Melgar.

Juan Reynoso y su paso por la selección peruana

Juan Reynoso fue elegido para dirigir a la selección peruana y encabezar el proceso rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, su desempeño como técnico y la displicencia del equipo llevó a que sea destituido por malos resultados, luego de solo haber sumado dos puntos en las Eliminatorias y tener solo un gol a favor.