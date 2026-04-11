Mosquera afirmó saber por qué Cazulo no hubiera aceptado dirigir a Sporting Cristal

El presente de Sporting Cristal parece que ha empezado a tomar un nuevo rumbo con la llegada de Zé Ricardo, ya que en su primer partido logró vencer a Cerro Porteño en la fecha 1 del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, el arribo del mencionado técnico no fue respaldado por gran parte de la hinchada.

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Tras la salida sorpresiva de Paulo Autuori, algunos periodistas empezaron a barajar nombres de entrenadores que estaban libres y que tienen una identidad con el club rimense, como fue el caso de Roberto Mosquera y Jorge Cazulo. No obstante, ninguno de los dos llegó y muchos aficionados estaban decepcionados.

Sobre el no regreso del 'Piqui’, la ‘Mosca’ manifestó en una entrevista que tuvo la oportunidad de hablar con él y se enteró de las razones por las cuales no volvería a ponerse el buzo celeste, incluso si ya estuviera como asistente técnico de Mariano Soso en Defensa y Justicia.

"No creo que Cazulo, si le dicen ahora, venga a Cristal. Tiene sus razones y son entendibles porque las conozco. Por otro lado, está trabajando con el equipo de Soso y les está yendo muy bien. Entonces, así lo hubiesen llamado no hubiera venido, y si no estaría con Soso tampoco vendría", dijo el estratega peruano en conversación con el programa ‘Con Calle y Cancha’.

¿Cómo le fue a Jorge Cazulo tras salir de Sporting Cristal?

Tras salir campeón con el equipo de reserva de Sporting Cristal en el año 2023, Jorge Cazulo se fue a Argentina para trabajar al lado de Mariano Soso (su extécnico) en el club Defensa y Justicia. Actualmente, el ‘Halcón de Varela’ está en zona de clasificación para disputar los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional y, recientemente, perdieron un invicto de 12 partidos seguidos sin conocer la derrota.