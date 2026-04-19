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Gol de Felipe Vizeu para el 1-0 de Sporting Cristal vs UTC. | Foto: L1 MAX

¡Apareció el '9'! Gol de Felipe Vizeu para el 1-0 de Sporting Cristal frente a UTC - VIDEO

Felipe Vizeu abrió el marcador en el Sporting Cristal vs UTC que se juega en el Estadio Alberto Gallardo. El delantero brasileño recupera confianza en la temporada.

Diego Medina
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