Gol de Felipe Vizeu para el 1-0 de Sporting Cristal vs UTC. | Foto: L1 MAX

¡Apareció el '9'! Gol de Felipe Vizeu para el 1-0 de Sporting Cristal frente a UTC - VIDEO

Felipe Vizeu abrió el marcador en el Sporting Cristal vs UTC que se juega en el Estadio Alberto Gallardo. El delantero brasileño recupera confianza en la temporada.