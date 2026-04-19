- Hoy:
- Partidos de hoy
- Melgar vs Universitario
- River Plate vs Boca Juniors
- Olimpia vs Cerro Porteño
- Cristal vs UTC
- Manchester City vs Arsenal
- Alianza Lima vs San Martín
- Tabla Liga 1 2026
¡Apareció el '9'! Gol de Felipe Vizeu para el 1-0 de Sporting Cristal frente a UTC - VIDEO
Felipe Vizeu abrió el marcador en el Sporting Cristal vs UTC que se juega en el Estadio Alberto Gallardo. El delantero brasileño recupera confianza en la temporada.
Martín Pérez Guedes anotó un golazo para el 1-0 de Universitario sobre Alianza Lima
¡Moquegua sorprende en el inicio del segundo tiempo! Mejía pone el 2-0 ante Sporting Cristal
¡Van por la remontada! Martín Távara anotó el descuento de penal en el Sporting Cristal vs Moquegua
Moquegua da el golpe: Lastre pone el 1-0 ante Cristal tras mala lectura de Diego Enriquez
Eryc Catillo marcó bestial doblete para el 2-0 de Alianza Lima sobre Juan Pablo II - VIDEO
Gaspar Gentile puso el 2-0 de Alianza Lima y el VAR lo anuló por posición adelantada - VIDEO
Eryc Castillo marcó golazo para el 1-0 de Alianza Lima ante Juan Pablo II - VIDEO
¡Busca la remontada! Miguel Araujo anotó de cabeza para el 1-2 de Cristal vs Chankas - VIDEO
Te puede interesar