Maxloren Castro hizo contundente revelación sobre Zé Ricardo en Sporting Cristal: “Le gusta...”

Sporting Cristal se llevó la victoria ante UTC de Cajamarca por 3-2 en un encuentro por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. Uno de los que puso su nombre en el marcador fue Maxloren Castro, quien volvió a anotar con la camiseta de Cristal. Tras esto, el extremo, en conversación con los medios, dio su perspectiva del plantel que dirige Zé Ricardo.

En sus palabras, habló acerca del estilo de juego que solicita el técnico brasileño, dando a conocer que las indicaciones que reciben en La Florida los han ayudado a mejorar.

Maxloren hizo contundente revelación sobre Zé Ricardo

En un primer momento, el extremo señaló que fue importante obtener esa victoria frente a UTC.

"Creo que necesitábamos esa victoria para volver a tener la confianza. Ganamos y también feliz", empezó diciendo Maxloren.

"Más allá del gol, creo que el trabajo fue de todo el equipo y bueno, feliz por el gol también. Necesitábamos esta victoria para volver a tener la confianza y poder seguir el mismo camino en el torneo local", complementó.

Con respecto a Zé Ricardo, el jugador de 18 años habló sobre el estilo de juego que más le gusta el estratega brasileño.

"Creo que al profe le gusta jugar un poco más abierto, más juntos y bueno, creo que eso nos ha ayudado mucho ahí".

"Todos sabemos que Libertadores es alto nivel y lo debemos jugar al alto nivel. Pero claro, en el torneo local también somos fuertes y vamos a jugar igual en todos los torneos que vengan", finalizó.