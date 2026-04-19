0
EN VIVO
River vs Boca por el superclásico argentino
EN DIRECTO
Previa Universitario vs Melgar por Liga 1

Maxloren Castro hizo contundente revelación sobre Zé Ricardo en Sporting Cristal: “Le gusta...”

Tras la gran victoria de los rimenses, Maxloren Castro habló acerca de Zé Ricardo y el manejo que tiene del equipo del Rímac. ¿Qué dijo? Te lo contamos aquí.

Antonio Vidal
Maxloren Castro dio detalles sobre el estilo de juego de Zé Ricardo. Foto: composición Líbero/IG/Sporting Cristal
Maxloren Castro dio detalles sobre el estilo de juego de Zé Ricardo. Foto: composición Líbero/IG/Sporting Cristal
COMPARTIR

Sporting Cristal se llevó la victoria ante UTC de Cajamarca por 3-2 en un encuentro por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. Uno de los que puso su nombre en el marcador fue Maxloren Castro, quien volvió a anotar con la camiseta de Cristal. Tras esto, el extremo, en conversación con los medios, dio su perspectiva del plantel que dirige Zé Ricardo.

En sus palabras, habló acerca del estilo de juego que solicita el técnico brasileño, dando a conocer que las indicaciones que reciben en La Florida los han ayudado a mejorar.

Yotún dio su opinión sobre el rendimiento de Sporting Cristal con la llegada de Zé Ricardo. Foto: composición Líbero/L1 Max

PUEDES VER: Yotún tuvo tajante respuesta sobre nivel de Cristal con Zé Ricardo: “Lo ven diferente porque…”

Maxloren hizo contundente revelación sobre Zé Ricardo

En un primer momento, el extremo señaló que fue importante obtener esa victoria frente a UTC.

"Creo que necesitábamos esa victoria para volver a tener la confianza. Ganamos y también feliz", empezó diciendo Maxloren.

"Más allá del gol, creo que el trabajo fue de todo el equipo y bueno, feliz por el gol también. Necesitábamos esta victoria para volver a tener la confianza y poder seguir el mismo camino en el torneo local", complementó.

Con respecto a Zé Ricardo, el jugador de 18 años habló sobre el estilo de juego que más le gusta el estratega brasileño.

"Creo que al profe le gusta jugar un poco más abierto, más juntos y bueno, creo que eso nos ha ayudado mucho ahí".

"Todos sabemos que Libertadores es alto nivel y lo debemos jugar al alto nivel. Pero claro, en el torneo local también somos fuertes y vamos a jugar igual en todos los torneos que vengan", finalizó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

Lo más visto

  1. Alineaciones Universitario vs Melgar: el novedoso once de Rabanal para jugar en Arequipa

  2. Universitario vs Melgar EN VIVO por Liga 1 2026: transmisión del partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano