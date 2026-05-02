DT de Universitario dio preocupante noticia por ausencia Williams Riveros y José Rivera: "Mal..."

En las últimas horas se conoció que Universitario de Deportes no podrá contar con la presencia de Williams Riveros y José Rivera para el duelo ante Juan Pablo II, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. Ante ello, el DT Jorge Araujo sorprendió al pronunciarse y reveló que ambos jugadores quedaron fuera por problemas de salud.

DT de Universitario dio preocupante noticia sobre Williams Riveros y José Rivera

Durante la llegada del plantel de Universitario al Aeropuerto Jorge Chávez, el técnico Jorge Araujo fue consultado sobre la ausencia de Williams Riveros y José Rivera para el próximo partido ante Juan Pablo II en Trujillo.

El popular ‘Coco’ explicó que el defensor paraguayo quedó fuera de la lista de convocados para este duelo debido a una lesión, mientras que la ausencia de Rivera se debe a un problema de salud, aunque no brindó mayores detalles sobre la naturaleza de su afección.

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"Williams (Riveros) por lesión y el 'Tunche' (José Rivera) porque estaba mal, tuvo un problema de salud", reveló el estratega, al confirmar que ambos jugadores quedaron fuera de la nómina tras presentar problemas de salud.

Ambos jugadores tuvieron que quedarse en suelo limeño enfocado en poder recuperarse lo más pronto posible para volver con el equipo. Cabe señalar que, hasta el momento, el club no ha emitido ningún parte médico oficial para brindar detalles del estado de Williams Riveros y José Rivera.

De momento, ambos jugadores se perderán el duelo ante Juan Pablo II y queda en duda su presencia para el partido ante Coquimbo Unido por la cuarta jornada de la Copa Libertadores.

Universitario vs Juan Pablo II: fecha y hora del partido

El duelo entre Universitario y Juan Pablo II correspondiente a la fecha 13 se disputará este domingo 3 de mayo a la 1:15 p. m. (hora peruana). Este partido se jugará en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo y será vital en las aspiraciones de los cremas de cara pelear hasta el final el título del Torneo Apertura.