Futbolista de Universitario fue premiado por Conmebol tras victoria ante Nacional en Libertadores

La victoria de Universitario de Deportes ante Nacional de Uruguay sigue generando repercusiones, ya que no solo permitió que los cremas se metan en la pelea por clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, sino también que uno de sus futbolistas reciba un importante reconocimiento de la Conmebol.

Futbolista de Universitario fue premiado por Conmebol tras victoria ante Nacional

Se trata de Caín Fara, quien viene consolidándose como uno de los jugadores más destacados de Universitario en esta temporada y recientemente volvió a ser protagonista al marcar el primer gol crema en el duelo ante Nacional por la Copa Libertadores. Su anotación representó el empate y el inicio de la remontada.

El defensor argentino mostró un rendimiento sólido durante el encuentro, destacando por sus cierres defensivos, su agresividad para disputar cada balón y el liderazgo que transmitió desde la zaga defensiva de la ‘U’. Gracias a esa actuación, la Conmebol decidió reconocer su desempeño al incluirlo en el once ideal de la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026.

Caín Fara fue incluido en el equipo de la semana de la Copa Libertadores

Este importante reconocimiento representa un premio a su gran presentación en el partido y al nivel destacado que viene mostrando en la escuadra de Ate desde su llegada tras su fichaje a inicios de temporada.

Además, Caín Fara fue el único futbolista de Universitario y de los representantes peruanos en competencia que logró meterse en este equipo ideal, lo que dejó en evidencia el alto nivel que mostró en esta jornada continental.

Números de Caín Fara con Universitario

En esta temporada, Caín Fara ha logrado consolidarse en el once titular de Universitario y, gracias a sus actuaciones, se ha ganado el cariño de los hinchas. En sus registros, el defensa argentino ha disputado 14 partidos con la 'U', donde ha marcado dos goles.

Universitario busca renovar el contrato de Caín Fara

Recientemente, el periodista Gustavo Peralta reveló que la dirección deportiva de Universitario está sumamente contenta con el rendimiento que ha mostrado Caín Fara, quien tiene contrato hasta el final de esta temporada. Por ello, ya trabaja para extender el vínculo del zaguero y, para lograrlo, ejecutará una cláusula de preferencia.