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Conmebol designó árbitro para el Universitario vs Coquimbo por Copa Libertadores 2026

Todo listo para el partido en Chile entre Universitario vs Coquimbo Unido por la cuarta jornada del grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Diego Medina
Conmebol determinó árbitros para partido de Universitario vs Coquimbo por Copa Libertadores 2026.
Conmebol determinó árbitros para partido de Universitario vs Coquimbo por Copa Libertadores 2026. | Foto: CARLOS FELIX URPI
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Universitario de Deportes se alista para su partido internacional ante Coquimbo Unido por la cuarta jornada del grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los cremas vienen de una importante victoria ante Nacional de Uruguay, por lo que ahora viajarán a Chile con la convicción de cobrarse la revancha ante el Pirata y así ponerse cada vez más cerca de la clasificación para octavos de final.

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Bajo esa premisa, Conmebol se pronunció de manera oficial para anunciar la lista de árbitros que impartirán justicia en el choque entre Coquimbo Unido y Universitario en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Se trata de una terna argentina, la cual estará liderada por el juez Maximiliano Ramírez.

Árbitros de Universitario vs Coquimbo

  • Árbitro principal: Maximiliano Ramírez (ARG)
  • Asistente 1: Cristian Navarro (ARG)
  • Asistente 2: José Savorani (ARG)
  • Cuarto árbitro: Sebastián Martínez (ARG)
  • VAR: Silvio Trucco (ARG)
  • AVAR: Salome Di Lorio (ARG)
  • Asesor de árbitros: Regildenia Moura (BRA)
  • Quality Manager: Fernando Falce (URU)

Este juez argentino tuvo protagonismo en la Copa Libertadores 2026 tras ser el encargado del choque entre Sporting Cristal y Junior de Barranquilla en Matute. El árbitro, de 40 años, expulsó a un jugador del conjunto colombiano en la victoria celeste que dejó al equipo como líder del grupo F. Ahora viajará a Chile para dirigir a otro elenco nacional, como Universitario de Deportes.

Universitario

Maximiliano Ramírez será el árbitro de Universitario vs Coquimbo en Chile. Foto: AFP.

Universitario vs Coquimbo Unido: fecha, día, hora y canal confirmado

El duelo entre Universitario vs Coquimbo Unido por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026 se juega el próximo jueves 7 de mayo a partir de las 19.00 hora peruana (20.00 horas de Chile) con la transmisión de ESPN y Disney Plus en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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