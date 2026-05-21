Cerro Porteño y el firme mensaje tras derrota de Sporting Cristal por Libertadores: "Desde hoy..."
Cerro Porteño clasificó a octavos de la Copa Libertadores 2026 tras la derrota de Sporting Cristal ante Junior. El cuadro paraguayo dejó un firme mensaje en redes.
Tras la derrota de Sporting Cristal ante Junior en Cartagena, el cuadro de Cerro Porteño clasificó automáticamente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Los celestes ahora cerrarán la serie ante el 'Ciclón' en Paraguay, por lo que sus rivales no dudaron en pronunciarse en redes sociales, para impacto de los hinchas.
Cerro Porteño se pronuncia tras derrota de Sporting Cristal
Resulta que el pueblo de Cerro Porteño vive una fiesta por conseguir uno de los objetivos de la temporada: la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Es por ello que, al entender que cerrarán la fase de grupos en La Nueva Olla, anunciaron con anticipación la venta de entradas para el partido ante Sporting Cristal.
Los paraguayos buscarán la victoria o, como mínimo, el empate para cerrar como líderes del grupo F, mientras que los rimenses están obligados a sumar de a tres si desean que se cumpla el milagro de avanzar a octavos de final.
“Pueblo azulgrana, informamos que desde hoy jueves está habilitada la Fase 2 de venta de entradas para todo público. Cerro Prteño vs Sporting Cristal“, informó Cerro Porteño en sus redes sociales.
Entradas Cerro Porteño vs Sporting Cristal: precio y cuánto cuesta
GRADERÍAS
- Novena: 10 mil guaraníes (Socios) | 20 mil guaraníes (No socios)
- Norte: 20 mil guaraníes (Socios) | 40 mil guaraníes (No socios)
PLATEAS
- Alta y Baja: 40 mil guaraníes (Socios) | 70 mil guaraníes (No socios)
PREFERENCIAS
- Lateral: 100 mil guaraníes (Socios) | 150 mil guaraníes (No socios)
- VIP: 120 mil guaraníes (Socios) | 170 mil guaraníes (No socios)
Entradas de Cerro Porteño vs Sporting Cristal por Copa Libertadores.
Cerro Porteño vs Sporting Cristal: fecha, día, hora y canal
El partido entre Cerro Porteño y Sporting Cristal por la última fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026 se jugará el próximo jueves 28 de mayo a partir de las 17.00, hora peruana, y 19.00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla, con transmisión de ESPN y Disney Plus.
