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Prensa colombiana destacó a jugador de Cristal pese a derrota con Junior: "Experimentado"

Pese a la derrota de Sporting Cristal ante Junior, que complicó su clasificación en la Libertadores, la prensa colombiana sorprendió al elogiar a un jugador celeste.

Angel Curo
Prensa colombiana destacó a jugador de Cristal pese a derrota con Junior
Prensa colombiana destacó a jugador de Cristal pese a derrota con Junior | Composición: Líbero
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Sporting Cristal tenía la obligación de regresar de Colombia con los tres puntos; sin embargo, terminaron cayendo por 3-2 ante Junior en la fecha 5 de la Copa Libertadores. Un resultado que dejó al cuadro rimense sumamente complicado en su objetivo de llegar a octavos de final. Además, la prensa colombiana sorprendió al destacar a una figura de los celestes pese a la derrota.

DT de Junior habló del equipo que enfrentó a Sporting Cristal.

PUEDES VER: ¿Burla? DT de Junior y su firme comentario tras vencer a Cristal con equipo alterno: "Aún sin entrenar"

Prensa colombiana destacó a jugador de Sporting Cristal

Uno de los jugadores más destacados en la derrota de Sporting Cristal fue Yoshimar Yotún, quien fue el capitán del encuentro y el encargado de anotar el primer gol de los cerveceros sobre el final del primer tiempo, cuando el partido iba 3-0 en contra.

Precisamente, esa acción no solo hizo que entraran al segundo tiempo con mayor ánimo de ir a buscar el empate, sino que también despertó los elogios de la prensa colombiana. El medio ‘Caracol Radio’ analizó este encuentro y destacó el gran remate del volante en el gol, así como su experiencia.

Yoshimar Yotún, Sporting Cristal

Prensa colombiana elogió la experiencia de Yoshimar Yotún por su gol ante Junior

AunqueSportingrecuperó el aliento en tiempo añadido con un soberbio remate del experimentadoYoshimar Yotún (45+4′), durante el complemento apenas fue lograr de acortar diferencias en el marcador con el tanto de Gustavo Cazonatti (55′), señalaron en su publicación.

Sin embargo, en la misma línea, remarcaron que Sporting Cristal no tuvo la contundencia necesaria de cara al arco en la segunda mitad y solo pudo descontar con el gol de Cazonatti.

¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final?

Esta derrota dejó a la escuadra bajopontina muy complicada en la tabla de posiciones del Grupo F. Quedó en el tercer puesto con 6 unidades. Con una jornada por disputar, Sporting Cristal tendrá la obligación de vencer a Cerro Porteño, ya clasificado, y esperar que Junior haga lo propio ante Palmeiras. Solo en ese escenario, los rimenses podrán llegar a octavos de final de la Copa Libertadores.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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