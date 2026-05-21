Futbolista de Universitario se perfila a dejar el Perú para jugar en inédito país: "Detalles..."

Universitario de Deportes está en un momento decisivo de la temporada, ya que, luego del empate ante Nacional, quedó a solo una victoria de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, en medio de ese objetivo, se conoció que una de sus figuras se perfila a dejar el Perú para jugar en un país inédito.

Futbolista de Universitario se perfila a dejar el Perú para jugar en inédito país

Uno de los jugadores que mejor rendimiento ha tenido en la temporada es Caín Fara, defensor que se ha consolidado como titular en Universitario y que ha sido vital con sus goles y pundonor en la zaga. Sin embargo, se conoció que se perfila a dejar el país.

Sin embargo, es preciso señalar que no dejará el club, sino que será convocado a la selección de Palestina, tal como señaló el periodista Gustavo Peralta. El argentino ya había tenido contacto con dicha federación y están a solo detalles de obtener los documentos necesarios para que pueda sumarse a la convocatoria.

Cain Fara será convocado a la selección de Palestina para la fecha FIFA de junio.

“Caín Fara será convocado a la selección de Palestina, que desde hace mucho tiempo viene trabajando para sumar al defensa de Universitario de Deportes. Actualmente, se ultiman los detalles para la obtención de su pasaporte y así oficializar el llamado”, reveló el reconocido comunicador en su cuenta de ‘X’.

De esta forma, todo hace indicar que Caín Fara se perfila a recibir su primer llamado internacional para los amistosos de junio por la fecha FIFA, en los que enfrentaría a las selecciones de Tayikistán y Kenia.

Números de Caín Fara en Universitario

El zaguero de 32 años ha sido uno de los mejores futbolistas del plantel merengue en lo que va de la temporada. Sus números son destacados, considerando que es un defensor central, ya que hasta ahora suma tres goles en 19 partidos con Universitario, lo que lo ha llevado a ganarse el cariño de los hinchas.