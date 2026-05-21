Agustín Lozano rompió su silenció y reveló si la FPF será desafiliada por la FIFA: "Totalmente..."

En medio de la incertidumbre que ha generado la información sobre una posible desafiliación del fútbol peruano por parte de la FIFA, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), salió al frente y aseguró que el balompié nacional no corre riesgo de ser castigado. ¿No nos quedamos sin Liga 1 y selección nacional?

"(Lo desafiliación) es falso, totalmente falso”, dijo el máximo dirigente del fútbol peruano durante la inspección de los trabajos en el estadio Elías Aguirre, en Chiclayo, recinto que desde hace años no está habilitado para la práctica del fútbol profesional por el mal estado de sus instalaciones.

Video: Emmanuel Moreno | URPI-LR

Sobre la situación de Binacional, del que recientemente se conoció que el Tribunal Constitucional (TC) había ordenado su reposición en la Liga 1 para 2027, Lozano reveló que será la asamblea de bases la que decidirá el futuro del equipo puneño.

“Lo que pasa que hay comportamientos de los clubes que se tienen que ceñir a los estatutos de la Federación y de la FIFA. Pero la única que tiene facultades de decir "te quedas o te vas", "te suspendo", "te inhabilito", es la Asamblea de Bases, no lo tiene el presidente de la Federación. Eso se verá oportunamente. Pero de que corre el riesgo la Federación de que sea desafiliada, de ninguna manera. La Federación está tranquila en ese aspecto y lo que sí invoca a los clubes a que respeten el estatuto, porque puede que en algún momento las sanciones lleguen, y eso no es bueno para ninguna institución deportiva. Nosotros lo que velamos es porque las competencias se ganen, se pierdan y se empaten dentro de un terreno de juego”, agregó.

Finalmente, Lozano aseguró que, de momento, no se contempla que Binacional juegue en Primera División durante la próxima temporada, pese a la orden del TC. “Por ahora, no”, respondió.