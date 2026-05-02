- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs CD Moquegua
- Barcelona vs Osasuna
- Sporting Cristal
- Tabla de posiciones Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín
- Fichajes Vóley
Universitario sumó tres puntos en el Torneo Apertura 2026 y es firme candidato al título
¡Fiesta en Ate! Los hinchas de Universitario se emocionaron luego de conocer que el equipo sumó tres puntos vitales en la tabla de posiciones y son candidatos al título del Torneo Apertura.
Universitario de Deportes está en la obligación de salir campeón en cada una de las competiciones que disputa. Eso incluye la Liga 1, la Liga Peruana de Vóley y la Liga Femenina 2026. Conscientes de la exigencia, el club busca destacar y conseguir victorias en cada jornada. Por ello, la algarabía se desató en Ate tras conocerse que sumaron tres puntos, lo que lo pone como candidato al título del Torneo Apertura.
PUEDES VER: Futbolista de Universitario fue premiado por Conmebol tras victoria ante Nacional en Libertadores
Si bien toda la atención está puesta en el primer equipo, que disputa la Liga 1 bajo el mando de Jorge Araujo, los hinchas también siguen de cerca el rendimiento de su delegación femenina, que recientemente enfrentó a Melgar en el marco de la fecha cinco del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.
Universitario llegaba con la motivación de la remontada que logró ante Sporting Cristal en la jornada pasada y tenía la obligación de seguir en la senda del triunfo. El primer gol del encuentro llegó gracias a Xioczana Canales, quien convirtió un doblete a los 42 y 65 minutos. La atacante demostró toda su eficacia goleadora y dejó en claro por qué es la '9' del equipo.
Universitario venció a Melgar en Arequipa y es líder del Torneo Apertura 2026
Ya en la segunda mitad, Pierina Núñez puso la estocada final en el marcador a los 69 minutos y sentenció el partido, lo que desató la euforia en el equipo por conseguir los tres puntos.
Con esta victoria, las ‘Leonas’ se distancian momentáneamente en la tabla de posiciones del Torneo Apertura con 12 unidades. Ahora, deberán esperar que su clásico rival, Alianza Lima, ceda puntos para acabar la fecha en lo más alto. Sin embargo, siguen dejando en claro que aspiran a conquistar el título.
¿Cómo marcha el liderato de la tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026?
Revisa cómo va la pelea por el liderato en el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Cabe recordar que los dos primeros lugares accederán directamente a las semifinales de los playoffs.
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|4
|+25
|12
|2. Alianza Lima
|3
|+15
|9
|3. Sporting Cristal
|4
|+8
|9
|4. Melgar
|4
|0
|9
Próximo partido de Universitario en la Liga Femenina
El próximo partido de Universitario será ante Defensores del Ilucán el sábado 9 de mayo. Este encuentro es válido por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 y está programado para disputarse en el Estadio Monumental de Ate. Las Leonas buscan seguir firmes en la pelea por el título, por lo que necesitan ganar para mantenerse en lo más alto.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90