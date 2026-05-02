Universitario sumó tres puntos en el Torneo Apertura 2026 y es firme candidato al título

Universitario de Deportes está en la obligación de salir campeón en cada una de las competiciones que disputa. Eso incluye la Liga 1, la Liga Peruana de Vóley y la Liga Femenina 2026. Conscientes de la exigencia, el club busca destacar y conseguir victorias en cada jornada. Por ello, la algarabía se desató en Ate tras conocerse que sumaron tres puntos, lo que lo pone como candidato al título del Torneo Apertura.

PUEDES VER: Futbolista de Universitario fue premiado por Conmebol tras victoria ante Nacional en Libertadores

Si bien toda la atención está puesta en el primer equipo, que disputa la Liga 1 bajo el mando de Jorge Araujo, los hinchas también siguen de cerca el rendimiento de su delegación femenina, que recientemente enfrentó a Melgar en el marco de la fecha cinco del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.

Universitario llegaba con la motivación de la remontada que logró ante Sporting Cristal en la jornada pasada y tenía la obligación de seguir en la senda del triunfo. El primer gol del encuentro llegó gracias a Xioczana Canales, quien convirtió un doblete a los 42 y 65 minutos. La atacante demostró toda su eficacia goleadora y dejó en claro por qué es la '9' del equipo.

Universitario venció a Melgar en Arequipa y es líder del Torneo Apertura 2026

Ya en la segunda mitad, Pierina Núñez puso la estocada final en el marcador a los 69 minutos y sentenció el partido, lo que desató la euforia en el equipo por conseguir los tres puntos.

Con esta victoria, las ‘Leonas’ se distancian momentáneamente en la tabla de posiciones del Torneo Apertura con 12 unidades. Ahora, deberán esperar que su clásico rival, Alianza Lima, ceda puntos para acabar la fecha en lo más alto. Sin embargo, siguen dejando en claro que aspiran a conquistar el título.

¿Cómo marcha el liderato de la tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026?

Revisa cómo va la pelea por el liderato en el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Cabe recordar que los dos primeros lugares accederán directamente a las semifinales de los playoffs.

Equipos PJ DG Puntos 1. Universitario 4 +25 12 2. Alianza Lima 3 +15 9 3. Sporting Cristal 4 +8 9 4. Melgar 4 0 9

Próximo partido de Universitario en la Liga Femenina

El próximo partido de Universitario será ante Defensores del Ilucán el sábado 9 de mayo. Este encuentro es válido por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 y está programado para disputarse en el Estadio Monumental de Ate. Las Leonas buscan seguir firmes en la pelea por el título, por lo que necesitan ganar para mantenerse en lo más alto.