Una heladería ubicada en Grand Rapids, en Michigan, Estados Unidos, sufrió graves daños a causa de una explosión ocurrida la madrugada de este 29 de junio. Las autoridades locales investigan las causas del incidente, que dejó el establecimiento destruido. Se espera que los equipos de emergencia elaboren un informe detallado sobre los hechos en las próximas horas. ¿Qué se conoce hasta ahora?

EE. UU.: reconocida heladería de Grand Rapids quedó destruida tras explosión, ¿hubo heridos?

8 WOODTV y otros medios web informaron que, la madrugada del lunes, alrededor de la 1.00 a. m., se registró una explosión en Spad’s Twisters, un establecimiento situado en la intersección de Fulton Street W. y Lane Avenue SW.

EE. UU.: reconocida heladería de Grand Rapids quedó destruida tras explosión, ¿hubo heridos? | Foto Spad's Twisters.

Según lo expuesto por el Departamento de Bomberos de Grand Rapids, en ese momento no había personas en el interior, lo que evitó heridos. Tampoco se compartieron datos ni comentarios de testigos.

El siniestro dejó el edificio en ruinas, con escombros y cristales esparcidos por el área, además de una densa humareda que invadió el ambiente. Los bomberos describieron el hecho como una explosión, trabajaron en la extinción de las llamas y permanecieron en el lugar durante varias horas para controlar los focos de incendio.

Los portales también señalaron que se hizo presente personal de DTE para atender la situación. Las autoridades, hasta el cierre de esta nota, siguen investigando las causas del siniestro.

¿Qué se sabe sobre esta popular heladería de Michigan?

Spad’s Twisters se ha consolidado como una reconocida cadena de heladerías en la región de Michigan, con especial presencia en el centro del estado.

Aunque su popularidad es notable, su presencia no se extiende a nivel nacional, ya que opera principalmente a través de diversas sucursales locales que se han ganado la preferencia de los habitantes de la zona.