La Policía de Cherryville, en Carolina del Norte, Estados Unidos, emitió recientemente una alerta sobre los rumores que circulan en las redes sociales. Esto se produjo luego de la confusión generada por una aparente exposición al fentanilo en un establecimiento de Walmart, que resultó ser simplemente harina.

Las autoridades locales instan a la comunidad a verificar la información antes de compartirla para evitar la propagación de noticias falsas que pueden generar pánico entre los vecinos. Estos son los detalles.

Walmart de Carolina del Norte: autoridades de Cherryville se pronuncian tras posible exposición al fentanilo

WYFF4 y otros portales internacionales señalaron que el domingo 28 de junio, el Departamento de Policía de Cherryville atendió un incidente relacionado con una posible exposición al fentanilo en un Walmart, ubicado en Lincolnton Highway, Estados Unidos.

Según los últimos informes, la supuesta exposición ocurrió en la caja de autopago de la tienda. Al llegar al lugar, los agentes encontraron una sustancia blanca y polvorienta en la caja registradora.

Tras realizar las averiguaciones pertinentes, se concluyó que la sustancia era harina. Las grabaciones de las cámaras de seguridad corroboraron esta información y mostraron al cliente que utilizó previamente la caja registradora comprando una bolsa de harina, de la cual se desprendió una pequeña nube que se depositó sobre la superficie.

Frente a ello, y con base en las evidencias recolectadas, las autoridades confirmaron que no hubo exposición al fentanilo y que no existía ningún riesgo para la comunidad.

¿Qué más han revelado las autoridades sobre este incidente?

Bajo este contexto, los agentes señalaron que la difusión de rumores y desinformación puede ocurrir con gran rapidez tras incidentes públicos.

Asimismo, hicieron un llamado público a toda la ciudadanía para que confíe en las fuentes oficiales, en lugar de dejarse llevar por las especulaciones que se propagan en redes sociales y otras plataformas no verificadas.