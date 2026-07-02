¡ATENCIÓN! SENTENCIAN al autor de la amenaza de 2025 que desató el PÁNICO en un Walmart de Columbus

Un hombre de Columbus, Indiana, fue condenado tras ser hallado culpable de realizar una falsa amenaza de bomba en un Walmart en 2025. El hecho ocurrió en un Supercenter de la ciudad y motivó la intervención de la policía y de equipos especializados en explosivos, además de generar alarma entre clientes y trabajadores, luego de que se difundiera en redes sociales el aviso de un supuesto artefacto explosivo.

El 26 de enero de 2025, la policía de Columbus respondió a un incidente en el Walmart de Merchant Mile.

¿Cómo comenzó la amenaza de bomba en el Walmart Supercenter de Columbus?

Según informó la cadena informativa 13 WTHR, el incidente ocurrió el 26 de enero de 2025, cuando el Departamento de Policía de Columbus respondió a una alerta en el Walmart de Columbus, ubicado en Merchant Mile. La emergencia se activó después de que se publicara en Facebook el mensaje: "Hay una bomba en la sección de comida para mascotas de Walmart, preparada para explotar a las 9:30 de esta noche".

La denuncia provocó un amplio despliegue de seguridad en el Walmart Supercenter de Columbus, con la participación de agentes policiales, detectives y técnicos en desactivación de explosivos. Sin embargo, tras la inspección del lugar, no se encontró ningún artefacto peligroso.

Sentencian a un hombre por amenaza de bomba contra un Walmart de Columbus en 2025

El acusado, identificado como Isaac Stenneski, fue arrestado poco después del hecho y posteriormente se declaró culpable del cargo de intimidación, considerado un delito grave de nivel 5. De acuerdo con 13 WTHR, el 25 de junio fue sentenciado a seis años de prisión, de los cuales cuatro serán cumplidos en el Departamento Correccional de Indiana, mientras que los dos restantes quedaron suspendidos bajo libertad condicional, con la obligación de someterse a una evaluación de salud mental.

En declaraciones recogidas por 13 WTHR, la fiscal del condado de Bartholomew, Lindsey Holden-Kay, destacó la rápida respuesta de las autoridades: "Agradezco a los oficiales y detectives del Departamento de Policía de Columbus, así como a los técnicos en desactivación de artefactos explosivos, su rápida respuesta para mantener segura a nuestra comunidad. Si bien no se encontró ningún artefacto explosivo, su dedicación y esfuerzos coordinados demuestran la importancia de tomar en serio cualquier amenaza potencial. Agradecemos el compromiso de nuestros socios de las fuerzas del orden para proteger a los ciudadanos del condado de Bartholomew", señaló la funcionaria.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el impacto que pueden tener las amenazas publicadas en redes sociales y la respuesta inmediata de las autoridades en situaciones que afectan la seguridad pública en Estados Unidos, especialmente en espacios concurridos como el Walmart Supercenter de Columbus.