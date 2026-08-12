¡Atención! Un informe publicado el martes 11 de agosto de 2026 por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), expuso los retos que ha enfrentado el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante las últimas protestas. Pese a las dificultades, el documento señaló que los agentes manejaron adecuadamente las multitudes, que en ocasiones se tornaron violentas.

En dicho informe, también se conoció que LAPD invirtió 12,14 millones de dólares en horas extras durante un lapso de dos semanas de manifestaciones, tiempo en el que se llevaron a cabo 435 arrestos. A continuación, más información.

435 arrestos tras últimas protestas en EE. UU.; ICE gastó 12,14 millones de dólares en horas extras

Los Angeles Times y otros medios internacionales señalaron que, recientemente, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) presentó su informe oficial sobre las protestas contra las redadas de ICE las cuales se llevaron a cabo en junio de 2025, revelando un gasto de 12,14 millones de dólares en horas extras y un total de 435 arrestos en un lapso de dos semanas.

435 arrestos tras últimas protestas en EE. UU.; ICE gastó 12,14 millones de dólares en horas extras.

A través de dicho documento, que abarca 62 páginas y fue evaluado por la Junta de Comisionados de la Policía, se reveló que, aunque se logró controlar los disturbios sin pérdidas humanas, se evidenciaron serias deficiencias logísticas, tácticas y operativas que replicaron errores del pasado.

Tal como se expuso en el informe, para el periodo de protestas, se registraron 435 arrestos entre el 7 y el 16 de junio y el 10 de junio fue el día más activo con 182 detenciones. La mayoría de los casos de privación de la libertad, aproximadamente el 75%, se debieron a la negativa a dispersarse, catalogadas como asamblea ilegal, mientras que solo 16 arrestos correspondieron a delitos violentos, como asalto o intento de homicidio contra oficiales.

Asimismo, se confirmó que el costo total del despliegue de personal superó los $17,4 millones, de los cuales $12,14 millones se destinaron a horas extras. El informe también desmintió la idea de que la mayoría de los manifestantes eran agitadores externos, ya que el 80% de los detenidos residía en el condado de Los Ángeles.

Se reveló debilidades de ICE en últimas protestas

A pesar de las auditorías realizadas en protestas anteriores, el LAPD reconoció importantes debilidades en su capacidad de respuesta. Por primera vez en décadas, se usaron gases lacrimógenos contra las multitudes, lo que afectó a los propios oficiales, quienes carecían de equipo protector adecuado. Además, el departamento enfrentó saturación en el procesamiento de detenidos y un colapso en las comunicaciones.

Cuestionamiento contra ICE ante estas redadas y el informe

La divulgación del informe durante las audiencias de supervisión civil trajo consigo muchas críticas entre la ciudadanía. La falta de autocrítica fue uno de los puntos más cuestionados, ya que diversas organizaciones civiles y periodistas señalaron que el documento no especifica la cantidad de proyectiles no letales utilizados ni aborda el uso desmedido de la fuerza contra los medios de comunicación y los manifestantes pacíficos.

El informe también señaló que no se llevaron a cabo investigaciones convencionales sobre el uso de la fuerza, alegando que era complicado identificar a qué agencia pertenecía cada oficial en medio del desorden.