El 4 de julio marca una fecha crucial en la historia de Estados Unidos: el Día de la Independencia. En esta jornada, las familias se congregan para festejar, mientras miles de personas participan en diversas celebraciones. A lo largo del día, se realizan desfiles y, al caer la noche, se iluminan los cielos con fuegos artificiales. No obstante, es fundamental conocer el trasfondo de este feriado. ¿Qué se sabe sobre esta celebración?

Día de la Independencia de Estados Unidos este 4 de julio: origen y significado

De acuerdo con la Biblioteca del Congreso de EE. UU., el 4 de julio se consolidó como la celebración más significativa del calendario estadounidense en la década de 1870. El 28 de junio de 1870, el Congreso aprobó una ley que estableció este día como feriado federal no remunerado, reconociendo también otras festividades como el Día de Año Nuevo y la Navidad.

Día de la Independencia de Estados Unidos: por qué se celebra este 4 de julio, origen y significado. | Foto Periódico Prensa Única.

Casi 70 años después, en 1938, se modificó esta disposición, convirtiendo el 4 de julio en un feriado federal pagado, junto a otras fechas importantes como el Día de Navidad, el Año Nuevo, el Memorial Day, el Natalicio de George Washington, el Labor Day y el Thanksgiving.

Actualmente, este feriado federal implica el cierre de oficinas gubernamentales, así como de escuelas, oficinas de correo, bibliotecas, la bolsa de valores y bancos. Si el 4 de julio coincide con un sábado, las instituciones federales y otras entidades celebran el feriado el viernes anterior; en caso de caer en domingo, se observa el lunes siguiente.

Historia del Día de la Independencia de Estados Unidos

La Independencia de los Estados Unidos, que tuvo lugar entre 1775 y 1783, representó el proceso a través del cual trece colonias británicas en América del Norte lograron emanciparse del control del Imperio Británico. Motivadas por el principio de “no hay impuestos sin representación”, estas colonias establecieron una nueva nación basada en los valores republicanos y democráticos.

El conflicto entre las 13 colonias y Gran Bretaña había estallado un año antes de que se convocara un Congreso Continental en Filadelfia durante el verano de 1776. En una sesión del 7 de junio, se llevaron a cabo los trabajos para elaborar una Declaración de Independencia formal.

El 11 de junio de aquel año, el Congreso designó un comité de cinco miembros para llevar a cabo esta tarea. Este grupo estaba compuesto por Thomas Jefferson, quien se encargó de la redacción, junto a John Adams, Benjamin Franklin, Robert R. Livingston y Roger Sherman.

Jefferson, quien más tarde se convertiría en el tercer presidente de los Estados Unidos, redactó la declaración entre el 11 y el 28 de junio. Durante este proceso, presentó varios borradores a Adams y Franklin, quienes realizaron algunas modificaciones antes de que el documento fuera presentado al Congreso.

¿Cuándo se proclamó la Independencia de Gran Bretaña?

El 2 de julio de 1776, el Congreso proclamó su independencia de Gran Bretaña, luego de aprobar una resolución de manera unánime. Sin embargo, fue el 4 de julio cuando el Segundo Congreso Continental adoptó oficialmente la Declaración de Independencia. Finalmente, el 2 de agosto de 1776, los miembros del Congreso comenzaron a firmar el documento.