La cuenta regresiva ya empezó. A partir del 1 de octubre de 2026, se implementarán nuevas normativas que alterarán el acceso a varios de los programas públicos de salud más importantes en Estados Unidos. Cabe mencionar que esta decisión impactará a miles de inmigrantes que, en la actualidad, cumplen con los requisitos para acceder a la cobertura médica. Aquí, los detalles.

EE. UU.: a partir del 1 de octubre, estos inmigrantes no tendrán acceso a este beneficio

A partir del 1 de octubre de 2026, según información de El Cronista, se implementarán cambios significativos en la elegibilidad para los programas de Medicaid y CHIP, que ofrecen cobertura médica a millones de personas en Estados Unidos. Aunque algunos grupos de inmigrantes seguirán recibiendo asistencia sanitaria, otros perderán su derecho a estos beneficios bajo las nuevas condiciones establecidas.

EE. UU.: a partir de 1 de octubre, estos inmigrantes no tendrán acceso a este beneficio.

La modificación se centra en el financiamiento federal, pues restringe el acceso a la cobertura a categorías específicas de inmigrantes claramente definidas en la legislación actual. Esto implica que el estatus migratorio de cada individuo será un factor determinante para acceder a estos servicios.

Asimismo, los estados deberán ajustar sus programas para alinearse con estas nuevas disposiciones. Por ello, se aconseja a quienes actualmente están inscritos en Medicaid o CHIP que revisen su situación migratoria y se comuniquen con la agencia estatal correspondiente para determinar si estos cambios afectarán su elegibilidad.

¿Quiénes sí conservarán el acceso a Medicaid y CHIP?

Las recientes modificaciones en las regulaciones permiten que diversos grupos de inmigrantes continúen accediendo a programas de cobertura, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa federal. Entre los beneficiarios se encuentran los siguientes:

Las personas con residencia permanente legal.

Los ciudadanos de los países que forman parte del Compact of Free Association.

Ciertas categorías de niños y mujeres embarazadas, siempre que la legislación estatal lo permita.

Otros grupos protegidos por la normativa federal también podrán recibir estos beneficios.

Cabe resaltar que cada estado tiene la responsabilidad de verificar el estatus migratorio de los solicitantes antes de aprobar la cobertura. No obstante, algunos inmigrantes con presencia legal podrían perder la elegibilidad para recibir cobertura financiada con recursos federales, lo que obliga a los estados a adaptar sus programas a las nuevas disposiciones.