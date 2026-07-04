Desde el 3 de julio del 2026, se ha confirmado la distribución de alimentos gratuitos en Los Ángeles, Estados Unidos. Este apoyo se llevará a cabo hasta el domingo 5 de julio y brindará asistencia a miles de familias que requieren respaldo para complementar su despensa.

Durante los tres días, diversas iglesias, organizaciones sin fines de lucro y centros comunitarios habilitarán múltiples puntos de entrega en diferentes barrios y ciudades del condado. Además, establecerán horarios específicos para facilitar el acceso a la ayuda alimentaria. Aquí, los lugares confirmados, las fechas y los horarios.

EE. UU.: alimentos gratis en este estado hasta el 5 de julio, ¿cuáles son los requisitos y horarios?

Recientemente, Los Angeles Regional Food Bank compartió detalles sobre las fechas, los horarios y los lugares de distribución. También precisó que el horario puede variar, por lo que sugiere contactar a la organización antes de asistir.

Asimismo, la entidad ha informado sobre la existencia de otros programas permanentes de asistencia alimentaria dirigidos a los residentes del condado de Los Ángeles.

EE. UU.: alimentos gratis en este estado hasta el 5 de julio, ¿cuales son los requisitos y horarios? | IA

Viernes 3 de julio

Northeast Valley Health Corporation ofrecerá servicios de 9.00 a. m. a 11.00 a. m. en Sun Valley.

ofrecerá servicios de 9.00 a. m. a 11.00 a. m. en Sun Valley. Salvation Army atenderá a la comunidad en su sede de Los Ángeles de 10.00 a. m. a 12.00 p. m.

atenderá a la comunidad en su sede de Los Ángeles de 10.00 a. m. a 12.00 p. m. Glendale Community College abrirá sus puertas para la entrega de alimentos entre la 1.00 p. m. y las 3.00 p. m.

Sábado 4 de julio

Calvary Presbyterian Church y La Habra Christian Church estarán disponibles desde las 8.00 a. m. hasta las 11.00 a. m., y brindarán apoyo a familias necesitadas.

y estarán disponibles desde las 8.00 a. m. hasta las 11.00 a. m., y brindarán apoyo a familias necesitadas. Noel Community Organization y Zoe Christian Fellowship también participarán en la jornada y ofrecerán sus servicios en horarios similares.

y también participarán en la jornada y ofrecerán sus servicios en horarios similares. Ocean Gate Baptist Church se enfocará en la entrega de pañales para bebés de 11.00 a. m. a 12.00 p. m.

Domingo 5 de julio

El Sereno Spanish S.D.A. Church y Good Shepherd Lutheran Church abrirán sus puertas a las 8.00 a. m. y 8.30 a. m., respectivamente.

y abrirán sus puertas a las 8.00 a. m. y 8.30 a. m., respectivamente. For the Love of Our Veterans y HJ New Day New Way Recovery Inc. , a mediodía, ofrecerán asistencia, incluidos pañales para bebés.

y , a mediodía, ofrecerán asistencia, incluidos pañales para bebés. Food on Foot cerrará el fin de semana con su distribución de alimentos desde la 1.00 p. m. hasta las 3.45 p. m.

Recomendaciones a considerar

El Banco de Alimentos Regional de Los Ángeles señaló que las fechas y horarios de distribución pueden variar. Por esta razón, se recomienda contactar directamente a cada organización para verificar la disponibilidad, los horarios y los requisitos necesarios antes de dirigirse a sus instalaciones.