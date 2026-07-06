Un grupo de adolescentes, entre los cuales figura uno señalado por las autoridades locales por ocultar un machete en sus pantalones, enfrenta complicados cargos. Esto ocurrió luego de un intento de robo a una persona mayor en un Walmart de la localidad de Brunswick, EE. UU. Los hechos ocurrieron el último fin de semana, tal como informó la Policía Estatal.

Walmart: adolescentes arrestados tras ser acusados de protagonizar robos y forcejeo en establecimiento

Times Union confirmó que un grupo de tres adolescentes, dos de ellos de 13 años y uno de 14 años, se encuentra en una situación difícil ante las autoridades. Según los reportes, dos de ellos enfrentan cargos por su participación en el último incidente delictivo en la tienda Walmart, ubicada en Hoosick Road, Brunswick.

Walmart: adolescentes arrestados tras ser acusados de protagonizar robos y forcejeo en establecimiento. | Foto: Times Union.

A través de un comunicado de prensa, la Policía Estatal informó que uno de los jóvenes empujó a un cliente anciano, mientras que el otro, que había robado un machete del local, le sustrajo la billetera el viernes 3 de julio. Aunque se conoció que un adulto intentó recuperar su pertenencia, el machete no fue exhibido durante el hecho, según las imágenes de las cámaras de vigilancia.

El grupo de adolescentes abandonó el establecimiento antes de la llegada de los agentes, quienes arrestaron al menor de 13 años que se encontraba cerca del lugar. Este adolescente enfrenta un cargo menor de forcejeo, considerado un tipo de carterismo, y recibió una citación para comparecer ante el Tribunal de Familia del Condado de Rensselaer.

¿Cómo dieron con la ubicación de los adolescentes tras su lamentable acción?

Los agentes lograron identificar al joven de 14 años mientras caminaba por la calle Hoosick, en Troy, y lo acusaron de hurto mayor, un delito considerado grave. La Oficina del Sheriff del Condado de Rensselaer colaboró con la Policía Estatal en la identificación del otro adolescente de 13 años durante un control de tráfico.

Según las autoridades, el menor se encontraba en la tienda con un grupo, aunque no participó directamente en el presunto robo ni en el altercado. Ambos adolescentes permanecen detenidos en el Centro de Detención Juvenil de Alta Seguridad del Distrito Capital, en Colonie, debido a órdenes de arresto pendientes por violaciones de la libertad condicional en el Condado de Rensselaer. No se conoce más sobre su situación.