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ALERTA MÁXIMA con el TPS, inmigrantes legales e indocumentados: USCIS extiende los PERMISOS de trabajo hasta esta ÚNICA FECHA

La sorpresiva medida se ha implementado tras la decisión de la Corte Suprema de EE. UU., que permitió el término de la protección migratoria. ¿De qué trata?

Melanni Miranda
TPS: USCIS extiende los permisos de trabajo hasta esta única fecha.
TPS: USCIS extiende los permisos de trabajo hasta esta única fecha. | Composición Libero / Melanni Miranda | Foto Dateando.
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Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una extensión temporal para los permisos de trabajo de los extranjeros beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta prórroga se mantendrá activa hasta el 10 de julio, brindando así alivio a quienes se encuentran en esta situación migratoria. Aquí te contamos todo lo que debes saber.

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TPS: USCIS extiende los permisos de trabajo hasta esta única fecha

La extensión de los permisos de trabajo fue anunciada el 25 de junio. Esto ocurrió luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que permitió al gobierno de Donald Trump avanzar en la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de países como Haití y Siria.

USCIS.

TPS: USCIS extiende los permisos de trabajo hasta esta única fecha.

Con la última actualización, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) busca mantener vigentes los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) durante un periodo limitado, mientras los tribunales inferiores aplican la sentencia del máximo tribunal.

Según información oficial de USCIS y El Cronista, la prórroga se aplica a los permisos de trabajo identificados a través de los formularios I-766, correspondientes a las categorías A12 y C19, los cuales serán considerados válidos automáticamente hasta la nueva fecha límite: el 10 de julio.

Esta medida afecta a los ciudadanos de estos países:

  • Haití
  • Siria
  • Yemen
  • Etiopía
  • Sudán del Sur
  • Somalia
  • Birmania

Dato a considerar previo a la fecha límite de vencimiento

Los beneficiarios recibirán una respuesta manual del programa Verificación Sistemática de Derechos del Extranjero (SAVE), que indicará su estatus de protección temporal y la autorización de empleo, y mostrará como fecha de vencimiento del EAD el 10 de julio.

Cabe precisar que, si no surgen nuevas resoluciones judiciales o administrativas antes de que finalice la prórroga, los beneficiarios del TPS perderán tanto su protección como la autorización de empleo asociada.

Al expirar el plazo el 10 de julio, aquellos que no logren acceder a otro beneficio migratorio se enfrentarán a la pérdida de su permiso para trabajar y de la posibilidad de permanecer legalmente en EE. UU. Esto los dejaría en una situación de vulnerabilidad, expuestos a la deportación.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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