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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados, ¿cuál es la actual situación del TPS en Estados Unidos? Esto debes saber
El TPS permite a ciudadanos de ciertos países vivir y trabajar en EE. UU. debido a condiciones extraordinarias en sus países de origen. ¿Qué se reveló ahora?
El Estatus de Protección Temporal (TPS) permite a los ciudadanos de ciertos países residir y trabajar en Estados Unidos debido a circunstancias excepcionales en sus naciones de origen, como conflictos bélicos o desastres naturales. Actualmente, el TPS enfrenta un panorama incierto, ya que el gobierno estadounidense está evaluando las designaciones de varios países. ¿Qué se sabe al respecto y qué debe conocer un inmigrante con esta protección?
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Atención, inmigrantes, ¿cuál es la actual situación del TPS en Estados Unidos? Esto debes saber
Tal como señaló CNN, recientemente, se han presentado solicitudes para extender este estatus a naciones como Venezuela y Haití, donde la crisis humanitaria y la inestabilidad política han aumentado. La administración de Trump se encuentra bajo presión para decidir si mantiene o modifica el programa, lo que ha suscitado un intenso debate sobre el futuro de miles de inmigrantes que dependen de este estatus para su seguridad y bienestar.
En este contexto, la comunidad inmigrante, junto con defensores de los derechos humanos, continúa luchando por la permanencia del TPS, y advierte que su eliminación podría forzar a muchos a regresar a situaciones de alto riesgo.
Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió respaldar la agenda del presidente Donald Trump en dos decisiones significativas:
- El tribunal autorizó la finalización del Estatus de Protección Temporal para inmigrantes provenientes de Haití y Siria.
- Además, se restableció una política que faculta a los agentes fronterizos en México a impedir la entrada al país de inmigrantes que buscan asilo.
¿Los ciudadanos de qué países tienen TPS?
A continuación, los países que cuentan con designación activa para el Estatus de Protección Temporal (TPS), identificados por el gobierno de Estados Unidos como lugares donde las condiciones de seguridad y bienestar requieren esta medida:
- Venezuela
- El Salvador
- Honduras
- Haití
- Ucrania
- Nicaragua
- Siria
- Afganistán
- Somalia
- Yemen
- Birmania (Myanmar)
- Camerún
- Líbano
- Nepal
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