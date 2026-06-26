El Estatus de Protección Temporal (TPS) permite a los ciudadanos de ciertos países residir y trabajar en Estados Unidos debido a circunstancias excepcionales en sus naciones de origen, como conflictos bélicos o desastres naturales. Actualmente, el TPS enfrenta un panorama incierto, ya que el gobierno estadounidense está evaluando las designaciones de varios países. ¿Qué se sabe al respecto y qué debe conocer un inmigrante con esta protección?

Atención, inmigrantes, ¿cuál es la actual situación del TPS en Estados Unidos? Esto debes saber

Tal como señaló CNN, recientemente, se han presentado solicitudes para extender este estatus a naciones como Venezuela y Haití, donde la crisis humanitaria y la inestabilidad política han aumentado. La administración de Trump se encuentra bajo presión para decidir si mantiene o modifica el programa, lo que ha suscitado un intenso debate sobre el futuro de miles de inmigrantes que dependen de este estatus para su seguridad y bienestar.

En este contexto, la comunidad inmigrante, junto con defensores de los derechos humanos, continúa luchando por la permanencia del TPS, y advierte que su eliminación podría forzar a muchos a regresar a situaciones de alto riesgo.

Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió respaldar la agenda del presidente Donald Trump en dos decisiones significativas:

El tribunal autorizó la finalización del Estatus de Protección Temporal para inmigrantes provenientes de Haití y Siria .

. Además, se restableció una política que faculta a los agentes fronterizos en México a impedir la entrada al país de inmigrantes que buscan asilo.

¿Los ciudadanos de qué países tienen TPS?

A continuación, los países que cuentan con designación activa para el Estatus de Protección Temporal (TPS), identificados por el gobierno de Estados Unidos como lugares donde las condiciones de seguridad y bienestar requieren esta medida: