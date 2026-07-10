Un número creciente de inmigrantes continúa construyendo sus trayectorias laborales y logrando la jubilación en Estados Unidos. No obstante, surge la interrogante sobre si los titulares de la Green Card tienen acceso a las prestaciones del Seguro Social. Este tema es importante, ya que la seguridad económica en la vejez preocupa a muchos que han contribuido al sistema a lo largo de sus años de trabajo.

La respuesta a esta pregunta puede variar según diversos factores, entre ellos el tiempo de residencia y las contribuciones realizadas al sistema de Seguro Social. ¿Qué debes saber sobre los requisitos?

Titulares de Green Card: los requisitos que deben cumplir para recibir las prestaciones del Seguro Social

AS y otros medios internacionales señalaron que sí es posible recibir las prestaciones del Seguro Social, pero solo si se cumplen ciertos requisitos relacionados con el historial laboral, las obligaciones fiscales y lo que se denomina la 'regla de los 40 créditos'. A continuación, lo que debes saber:

Los residentes permanentes legales, conocidos como titulares de la Green Card , suelen ser elegibles para recibir beneficios del Seguro Social si han trabajado en Estados Unidos y han contribuido al sistema mediante impuestos sobre la nómina.

, suelen ser elegibles para recibir beneficios del Seguro Social y han contribuido al sistema mediante impuestos sobre la nómina. Al igual que los ciudadanos estadounidenses, su elegibilidad depende principalmente de la acumulación de suficientes 'créditos' a lo largo del tiempo, lo que generalmente implica haber trabajado durante un mínimo de 10 años.

a lo largo del tiempo, lo que generalmente implica haber trabajado durante un mínimo de 10 años. Asimismo, los titulares de la Green Card pueden calificar a través de su cónyuge o, en ciertos casos, como dependientes o sobrevivientes de un trabajador que ha cotizado al Seguro Social.

¿De qué trata la regla de los 40 créditos en EE. UU.?

Este sistema de créditos es esencial para determinar la elegibilidad. Los trabajadores obtienen créditos en función de sus ingresos, con un máximo de cuatro créditos disponibles por año. A partir de este año, se otorga un crédito por cada US$1.890 de ingresos. Para acceder a las prestaciones de jubilación, las personas generalmente necesitan acumular 40 créditos, lo que equivale a aproximadamente 10 años de trabajo.

Cabe precisar que, sin estos 40 créditos, la mayoría de los titulares de la tarjeta verde no podrá acceder a las prestaciones de jubilación estándar, aunque pueden existir excepciones basadas en la elegibilidad familiar o acuerdos internacionales.

¿Hay ciertos límites para los no ciudadanos?

Los titulares de la Green Card tienen la posibilidad de acceder al Seguro Social, aunque deben tener en cuenta ciertas diferencias en comparación con los ciudadanos estadounidenses. Quienes han trabajado una parte considerable de su vida laboral fuera de Estados Unidos podrían enfrentar beneficios reducidos debido a la acumulación insuficiente de créditos en el sistema.

Sin embargo, existen acuerdos internacionales de 'totalización' que permiten a los trabajadores sumar los créditos obtenidos en otros países para mejorar su elegibilidad. Es importante considerar las restricciones vinculadas a la residencia. Los períodos prolongados fuera de EE. UU. pueden influir en el pago de beneficios, especialmente para quienes no son ciudadanos.