ALERTA MÁXIMA por robo en Walmart de Beavercreek: la policía busca REVELAR LA IDENTIDAD del sospechoso

Las autoridades de Beavercreek, Estados Unidos, solicitaron la colaboración de la comunidad para identificar a una persona presuntamente involucrada en un robo ocurrido en una tienda Walmart. La policía difundió una imagen del sospechoso y pidió a quienes tengan información que se comuniquen con las autoridades para ayudar a avanzar en la investigación.

Policía de Beavercreek investiga robo en Walmart y pide apoyo a la comunidad

De acuerdo con la información difundida por WKEF, el Departamento de Policía de Beavercreek informó que el individuo captado en las imágenes ingresó a un Walmart alrededor de la 1:00 p. m. del martes. Según los investigadores, la persona habría tomado varios productos dentro del establecimiento y posteriormente habría abandonado el lugar sin efectuar el pago correspondiente.

Policía de Beavercreek pide ayuda ciudadana para identificar a sospechoso de robo.

"Según la policía, la persona que aparece en la imagen ingresó a Walmart alrededor de la 1 de la tarde del martes, donde presuntamente seleccionó algunos productos y salió de la tienda sin pagar", informó WKEF al dar a conocer los detalles del caso.

El hecho mantiene en alerta a las autoridades locales, que buscan identificar al sospechoso relacionado con este presunto robo ocurrido en un Walmart de Beavercreek. La investigación continúa mientras los agentes recopilan información que permita esclarecer lo sucedido.

Autoridades de EE. UU. buscan información sobre el sospechoso

Los investigadores del Departamento de Policía de Beavercreek solicitaron a cualquier persona que reconozca al individuo o que tenga información relevante que se comunique con el oficial Klei al número (937) 426-1225, extensión 155, o que envíe los detalles por correo electrónico a kleim@beavercreekohio.gov.

La policía también recordó que existen opciones para presentar denuncias de forma anónima, con el fin de facilitar la participación ciudadana sin poner en riesgo la identidad de quienes aporten información. Este caso se suma a las investigaciones por robos en establecimientos comerciales de Estados Unidos, donde las autoridades trabajan junto con la comunidad para identificar a los posibles responsables y reforzar la seguridad en tiendas como Walmart en EE. UU.