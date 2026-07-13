ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Manchester: paneles solares se INCENDIAN en el techo de la tienda, ¿qué se sabe del incidente?

Un incendio registrado en el techo de un Walmart en Manchester, Estados Unidos, generó momentos de preocupación durante la mañana del domingo, luego de que varias filas de paneles solares comenzaran a arder en las instalaciones ubicadas en Buckland Hills Drive. El incidente requirió una rápida intervención de los bomberos; sin embargo, no se reportaron personas heridas y la tienda pudo reabrir después de una breve interrupción.

Varias filas de paneles solares en el techo del Walmart de Manchester se incendiaron.

Alarma en un Walmart de Manchester por el incendio de sus paneles solares en el tejado

El fuego se originó en los paneles solares instalados sobre el techo del Walmart Manchester, uno de los establecimientos de Walmart en EE. UU. que cuenta con este tipo de infraestructura energética. De acuerdo con los reportes iniciales, las llamas afectaron una zona del tejado, aunque las autoridades consideraron que los daños fueron menores.

Un empleado de Walmart utilizó varios extintores para intentar controlar el incendio antes de la llegada de los equipos de emergencia. Según informó la cadena local WFSB | Eyewitness News 3: "Los bomberos indicaron que un empleado de Walmart había utilizado varios extintores para sofocar parte del incendio antes de su llegada".

Tras la llegada de los bomberos, el fuego restante fue controlado y finalmente extinguido. Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no se había determinado la causa del incendio en los paneles solares.

Bomberos de Estados Unidos controlan la emergencia en Walmart y descartan heridos

El Departamento de Bomberos confirmó que no hubo personas lesionadas durante el incidente ocurrido en el Walmart Manchester. La tienda permaneció cerrada aproximadamente una hora mientras los equipos de emergencia realizaban las labores de control y revisión del área afectada. Luego de verificar las condiciones de seguridad del establecimiento, el Walmart de Manchester volvió a abrir sus puertas al público. Los daños en el techo fueron descritos como menores y no se reportaron afectaciones adicionales dentro de la tienda.

El caso sigue bajo investigación para determinar la causa exacta del incendio en los paneles solares del techo, una tecnología cada vez más utilizada por establecimientos comerciales en Estados Unidos como parte de sus esfuerzos por mejorar la eficiencia energética.