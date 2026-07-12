La Policía de Delray Beach, en Estados Unidos, informó que una reciente operación encubierta vinculada al grupo en línea 561 Predator Catchers terminó con el arresto de un hombre de Miami. Según las autoridades locales, la detención se produjo luego de que se señalara que el sospechoso acudió a un encuentro que creía que involucraba a un menor. ¿Qué se sabe al respecto?

Dollar Tree de Delray Beach: arrestan a hombre tras operación encubierta contra depredadores

CBS 12 y otros medios internacionales informaron que Kevin Álvarez fue arrestado tras una operación encubierta realizada por la Policía de Delray Beach. Según una declaración jurada, el individuo se comunicó en línea con alguien que creía que era una adolescente, a través de un intercambio de mensajes relacionado con 561 Predator Catchers.

Dollar Tree de Delray Beach: arrestan a hombre tras operación encubierta contra depredadores. | Foto CBS12.

Los investigadores informaron que la persona que se hizo pasar por la menor indicó a Álvarez que se encontraba en Delray Beach y que se reunirían en un lugar específico cerca de 1230 W. Linton Blvd., en la zona de un Dollar Tree.

Según los reportes, al llegar la hora acordada, la policía se presentó en el lugar y detuvo a Álvarez poco después de su llegada. La declaración jurada detalla que los agentes le leyeron sus derechos y lo interrogaron en el sitio. Durante la investigación, se le acusó de viajar para encontrarse con un menor con el propósito de cometer un acto sexual ilícito, así como de utilizar un dispositivo de comunicación bidireccional para facilitar este delito, ambos considerados graves bajo la legislación de Florida en casos en los que se intenta establecer contacto sexual con alguien que se presume es menor de edad.

Cuestionada serie de arrestos en el condado de Palm Beach

Vale precisar que este caso se suma a una serie de arrestos recientes vinculados a la red 561 Predator Catchers en el condado de Palm Beach, en Estados Unidos.

En un incidente anterior, Christofer Almendares, de 36 años, fue detenido en una operación encubierta en Dollar Tree, donde presuntamente utilizó la aplicación 'Meet Me' para coordinar un encuentro con una persona que se hacía pasar por un menor de 14 años.