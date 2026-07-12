¡ALERTA MÁXIMA! Lo que comenzó como un ROBO en un Walmart del área de Cypress terminó en una PERSECUCIÓN que llegó hasta el oeste de Houston

Un operativo policial generó tensión el sábado por la tarde en Houston, Estados Unidos, luego de que un presunto robo en un Walmart del área de Cypress desencadenara una persecución que se extendió hasta el oeste de la ciudad. Las autoridades informaron que varios sospechosos huyeron a bordo de un camión de reparto con mercancía presuntamente sustraída, mientras agentes del orden iniciaban un seguimiento que culminó con la detención de dos personas.

Robo en Walmart de Cypress desata persecución hasta el oeste de Houston.

Robo en Walmart Cypress desata persecución policial en Houston

Los hechos comenzaron poco después de las 4:00 de la tarde del sábado, tras una alerta por el presunto robo de productos en el Walmart ubicado en North Fry Road, cerca de West Little York Road. De acuerdo con la información difundida por Click2Houston, las autoridades iniciaron la búsqueda de los sospechosos, quienes se desplazaban en un camión de reparto a baja velocidad.

El sheriff del condado de Harris, Ed Gonzalez, informó mediante una publicación en redes sociales que los agentes siguieron el vehículo durante varios minutos, hasta que la persecución llegó a otra tienda Walmart ubicada en el oeste de Houston. Según el reporte citado por Click2Houston, los sospechosos abandonaron el camión y escaparon corriendo en las cercanías de la intersección de South Kirkwood Road y Westheimer Road. La huida provocó un amplio despliegue policial en la zona mientras las autoridades intentaban localizar a los involucrados.

Persecución en Houston termina con dos arrestos y búsqueda de un sospechoso

Con apoyo del Departamento de Policía de Houston (HPD), los agentes lograron capturar a dos de los tres presuntos responsables. El tercer sospechoso permanecía prófugo y era buscado por las autoridades en el área donde ocurrió la fuga. El sheriff Ed Gonzalez también señaló que la parte trasera del camión estaba cargada con artículos que podrían corresponder a mercancía robada. Este hallazgo forma parte de la investigación para determinar el alcance del caso.

Este episodio se suma a otros incidentes de seguridad registrados en tiendas minoristas de Estados Unidos, donde los robos en establecimientos comerciales han provocado operativos policiales. El caso ocurrido entre el Walmart de Cypress, otra sucursal de Walmart y las calles del oeste de Houston continúa bajo investigación.

La información inicial fue reportada por Click2Houston, medio que indicó que las autoridades mantienen activa la búsqueda del tercer sospechoso mientras avanzan las diligencias correspondientes.