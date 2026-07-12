Movilización policial en el sur de Fargo tras una amenaza de bomba en Walmart: ¿encontraron artefactos explosivos?

Una movilización policial se registró la mañana del sábado 11 de julio en el sur de Fargo, Dakota del Norte, luego de que se reportara una amenaza de bomba en un Walmart ubicado en la cuadra 3700 de la 55th Avenue South. Las autoridades activaron los protocolos de seguridad y acudieron al establecimiento para realizar una inspección preventiva y descartar riesgos para empleados y clientes.

La policía de Fargo atendió una amenaza de bomba en el Walmart del sur de la ciudad.

Policía responde a una amenaza de bomba en Walmart del sur de Fargo

De acuerdo con la información difundida por Valley News Live, el reporte fue recibido a las 6:28 de la mañana y activó la respuesta de la policía local, junto con otras agencias de apoyo. La fuente señaló que la información inicial enviada al Centro Regional de Despacho de Red River indicaba que la amenaza "probablemente no era creíble"; sin embargo, los agentes decidieron intervenir para garantizar la seguridad de la comunidad.

Durante el operativo, los oficiales realizaron una revisión completa del edificio del Walmart Fargo y no encontraron explosivos ni objetos sospechosos. Tras finalizar la inspección, las autoridades confirmaron que la alerta no representaba un peligro real, por lo que el negocio pudo retomar sus actividades habituales.

Walmart del sur de Fargo continúa operando tras una investigación policial

El incidente ocurrido en este establecimiento de Walmart en Fargo permanece bajo investigación, mientras las autoridades buscan determinar el origen de la amenaza. Hasta el momento, no se han reportado arrestos ni se ha proporcionado información adicional sobre posibles responsables.

La respuesta policial contó con el respaldo de la Patrulla de Carreteras de Dakota del Norte y la Oficina del Sheriff del Condado de Cass, quienes colaboraron durante el procedimiento preventivo. Aunque la amenaza de bomba generó una intervención de emergencia, la revisión concluyó sin hallazgos de artefactos explosivos.

El caso se enmarca en los protocolos de seguridad que aplican las autoridades y comercios en Estados Unidos, como Walmart, ante cualquier reporte que pueda representar un riesgo para la comunidad.