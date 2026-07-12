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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: desde agosto, estas serán las nuevas NORMAS para las visas H-1B y Green Card

Los Departamentos de Seguridad Nacional, Trabajo y Estado dieron a conocer iniciativas que impactan las visas H-1B y la Green Card de los estudiantes internacionales.

Melanni Miranda
Alerta, inmigrantes: estas serán las nuevas normas para las visas H-1B y Green Card.
Alerta, inmigrantes: estas serán las nuevas normas para las visas H-1B y Green Card. | Composición Libero / Melanni Miranda
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La actual administración de Donald Trump implementa cambios significativos en las regulaciones de inmigración en Estados Unidos. Estas inesperadas modificaciones podrían impactar las visas H-1B, las tarjetas de residencia permanente (Green Cards) vinculadas al empleo y los programas destinados a estudiantes extranjeros. Se anticipa que algunas de estas propuestas comiencen a avanzar en julio y agosto. Aquí más detalles.

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Alerta, inmigrantes: estas serán las nuevas normas para las visas H-1B y Green Card

ndtvprofit.com y otros portales internacionales señalaron que estos cambios sugeridos en las políticas migratorias de Estados Unidos podrían incrementar de manera considerable los costos de cumplimiento, la burocracia y la incertidumbre legal para los profesionales y estudiantes indios, quienes constituyen la mayoría de los beneficiarios de visas H-1B y solicitantes de la Green Card laboral.

Green Card.

A tomar en cuenta, inmigrantes: estas serán las nuevas normas para las visas H-1B y Green Card.

Estas reformas impactan diversas rutas comunes que usan los indios para estudiar y trabajar en el país de Trump, lo que genera potenciales obstáculos para una de las comunidades inmigrantes más grandes.

Cabe resaltar que las propuestas forman parte de las recientes Agendas Regulatorias Unificadas emitidas por los Departamentos de Seguridad Nacional (DHS), Trabajo (DOL) y Estado (DOS). Si bien aún no se han implementado, estas medidas reflejan las prioridades actuales de la administración en materia de inmigración.

De ser aprobadas, las modificaciones podrían establecer requisitos de elegibilidad más estrictos, exigir documentación adicional y aumentar la supervisión de los empleadores, lo que resultaría en mayores costos para las empresas que contratan a trabajadores extranjeros.

El anuncio oficial se daría en agosto

Tal como señalan los informes, se dejó entrever que el DHS publicará en agosto un borrador de reglamento que endurecería varios aspectos de este programa, incluida la reducción de exenciones actuales para universidades y organizaciones de investigación, así como un aumento en la supervisión de empleadores con antecedentes de incumplimiento normativo.

Por su parte, el Departamento de Trabajo sigue evaluando reformas que podrían encarecer el patrocinio de trabajadores extranjeros para visas H-1B y tarjetas de Green Card vinculadas al empleo. Durante el año académico 2024-25, más de 360.000 estudiantes indios se inscribieron en instituciones educativas de Estados Unidos.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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