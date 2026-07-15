MÁXIMA ATENCIÓN, legisladores demócratas: Tom Homan lanza DRÁSTICA ACUSACIÓN tras las muertes de inmigrantes durante operativos de ICE

Las recientes muertes de inmigrantes durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos han incrementado la tensión política entre la Casa Blanca y sus críticos. Ante los cuestionamientos sobre el accionar de los agentes migratorios, Tom Homan, conocido como el 'zar de la frontera' de la Casa Blanca, respondió a las críticas y defendió las políticas de control migratorio impulsadas por la administración de Donald Trump.

Tom Homan responde a las críticas por los operativos de ICE y cuestiona a legisladores demócratas tras las muertes de inmigrantes en EE. UU.

Tom Homan respondió a las críticas surgidas desde distintos sectores tras la muerte de inmigrantes durante operativos del ICE. El funcionario afirmó que las autoridades migratorias deben continuar aplicando la ley, aunque destacó la importancia de mantener el respaldo ciudadano a la labor de los agentes.

El denominado 'zar de la frontera' también lamentó los fallecimientos y sostuvo que, en su opinión, estas situaciones ocurren porque algunos sectores opositores instan a las personas a resistirse a los procedimientos de detención. Mientras tanto, en Houston, varias personas se manifestaron para exigir que no se produzcan más muertes durante este tipo de intervenciones.

Los casos que generaron mayor controversia provocaron llamados de legisladores demócratas a revisar los protocolos del ICE y garantizar una mayor transparencia en las operaciones contra inmigrantes en Estados Unidos. Algunos funcionarios han solicitado investigaciones independientes para determinar si los agentes actuaron conforme a los procedimientos establecidos.

Demócratas cuestionan las acciones de ICE mientras la Casa Blanca respalda su estrategia migratoria

El enfrentamiento político aumentó después de que legisladores demócratas expresaran su preocupación por el uso de la fuerza durante los operativos migratorios. Para sus críticos, los recientes acontecimientos muestran la necesidad de modificar las prácticas de detención y reforzar la supervisión del ICE, mientras que Tom Homan mantiene su postura de respaldo a las operaciones migratorias y asegura que la prioridad debe centrarse en reforzar la seguridad fronteriza y detener a personas consideradas una amenaza para la comunidad.

La polémica ocurre en un momento de alta tensión en torno a la política migratoria de Estados Unidos, donde las decisiones del ICE y de la Casa Blanca continúan generando debate entre quienes defienden un mayor control fronterizo y quienes exigen mayores protecciones para los inmigrantes.

El caso mantiene bajo presión a las autoridades federales y vuelve a colocar a Tom Homan en el centro del debate nacional sobre el futuro de las deportaciones y los operativos migratorios en Estados Unidos.