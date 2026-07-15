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Seleccionado peruano emociona a hinchas tras sumarse a los trabajos de campeón de Italia

¡Sorpresivo! Un destacado futbolista de la selección peruana dio un gran paso en su carrera tras confirmarse que se incorpora a los entrenamientos de un club de Italia.

Angel Curo
Seleccionado peruano emociona a hinchas tras sumarse a los trabajos de campeón de Italia
Seleccionado peruano emociona a hinchas tras sumarse a los trabajos de campeón de Italia | Composición: Líbero
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La selección peruana sigue enfocada en su reestructuración para el nuevo proceso al mando de Mano Menezes y su comando técnico con miras al Mundial 2030. Por ello, es vital reordenar las divisiones menores y proyectar a los jugadores hacia el fútbol de alto nivel. En ese sentido, se conoció que un futbolista nacional dio un gran salto tras empezar a entrenar con el club campeón del fútbol italiano.

Campeón en Colombia sorprende al revelar que pudo ser DT de la selección peruana. Foto: composición Líbero/ ITEA Sports

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Seleccionado peruano se suma a los trabajos de campeón de Italia

Conscientes de la necesidad de impulsar el fútbol de menores, los hinchas se emocionaron tras conocer que un prometedor prospecto de la ‘Bicolor’ ha sido llamado por un club de la Serie B de Italia. El periodista Renzo Galiano informó en ‘Infobae’ que Matteo Tassara se sumó a los entrenamientos del Virtus Entella, club de la segunda división que ha sido campeón de la Supercopa de la Serie C.

Matteo Tassara, Selección Peruana, Virtus Entella

Matteo Tassara, seleccionado peruano, se sumó a los trabajos del Virtus Entella de la Serie B

Tassara se desempeña como portero y es considerado como uno de los jugadores más prometedores del fútbol peruano. Ahora, su gran talento y capacidad lo han llevado a ser llamado para los entrenamientos del primer equipo de su club. De esta forma, deja su participación con la reserva y da un paso gigante en su carrera.

Con solo 17 años, el golero ha logrado ser considerado por el comando técnico para la pretemporada, donde competirá para quedarse definitivamente en el equipo principal. Por ahora, la idea del club es darle seguimiento y rodaje en el más alto nivel.

Matteo Tassara y su paso por la selección peruana

Pese a desarrollar su carrera en el fútbol italiano, Matteo Tassara ha decidido desde un inicio representar a la selección peruana. Mientras estuvo en la categoría Sub-17 y Sub-20 del Virtus Entella, fue captado por la Federación Peruana de Fútbol y posteriormente convocado con las divisiones menores de la ‘Bicolor’.

Matteo Tassara, Selección peruana

Matteo Tassara formó parte de la selección peruana en el Sudamericano Sub-17

De hecho, fue parte de la delegación que representó al Perú en el Campeonato Sudamericano Sub-17 y apunta a seguir siendo considerado en el futuro, por lo que su permanencia en el fútbol europeo será vital para llamar la atención de Mano Menezes.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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