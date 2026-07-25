Roberto Mosquera tajante sobre el tema de las lesiones en Sporting Cristal: "No damos..."

Roberto Mosquera, director técnico de Sporting Cristal, se pronunció en la previa del partido ante Melgar por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El estratega peruano destacó el rendimiento del club en la reanudación del torneo local tras el receso por el Mundial 2026. Sin embargo, también se refirió al tema de las lesiones en el Rímac.

Como se recuerda, los bajopontinos no contarán para este compromiso con Leandro Sosa y Juan Manuel Cuesta, este último terminó sentido tras el partido contra Bentín Tacna Heroica por la Copa de la Liga Caliente, por tal motivo, se perdió la ida de los playoff de la Copa Sudamericana frente a RB Bragantino y quedó descartado para el encuentro de hoy ante los rojinegros.

¿Qué dijo Roberto Mosquera sobre las lesiones en Cristal?

En declaraciones para L1 Max, el estratega cervecero señaló que espera poder contar con todos los lesionados en el transcurso de las semanas. No obstante, evitó dar mayores detalles sobre el proceso de recuperación de sus jugadores, como una estrategia para evitar que se filtre información a sus rivales directos.

"Hasta ahora sí (van a poder estar en los siguientes partidos), esperemos. No hablo de cosas médicas porque obviamente no le damos información a los equipos, que es lo normal", señaló Mosquera, quien acaba de cumplir 200 partidos dirigiendo a Sporting Cristal.

¿Cuál es la lesión de Juan Manuel Cuesta?

A través de un comunicado, Sporting Cristal dio a conocer el parte médico de Juan Manuel Cuesta, quien presenta un golpe en el empeine derecho y se encuentra bajo tratamiento. Cabe precisar que los exámenes descartaron lesiones óseas, musculares o tendinosas.