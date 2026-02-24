SE ACABÓ la pesadilla de Dollar Tree: así fue capturado el LADRÓN SERIAL que aterrorizaba las tiendas

Las autoridades lograron detener a David Daniel Hunter, de 62 años, sospechoso de una serie de robos en tiendas Dollar Tree en varios estados, poniendo fin a meses de miedo e inseguridad para empleados y clientes.

Se desconoce la razón de su interés en robar cadenas Dollar Tree en varios estados.

¿Cómo atraparon al ladrón serial de Dollar Tree?

La historia comenzó el domingo 4 de enero de 2026, cuando el Departamento de Policía de Mooresville respondió a un robo en el Dollar Tree ubicado en 221-R Norman Station Blvd. Las cámaras de seguridad captaron a Hunter ingresando al local, apuntando con un arma a los empleados, exigiendo dinero y huyendo con el botín y un teléfono de la tienda.

Según reporta Qué Pasa Media Network, los detectives identificaron a Hunter, vinculado a múltiples robos a mano armada en tiendas Dollar Tree de distintos estados. "El vehículo del sospechoso, un sedán Honda oscuro, fue clave para identificarlo y emitir órdenes de arresto", indicaron las autoridades.

Arresto en Bristol, Virginia y cargos pendientes

Hunter fue detenido sin incidentes el miércoles 7 de enero en Bristol, Virginia, gracias a la coordinación entre el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y la policía estatal. Actualmente se encuentra recluido en la Southwest Virginia Regional Jail Authority, sin derecho a fianza, mientras se tramita su extradición a Carolina del Norte.

Enfrenta cargos por robo con arma peligrosa y por posesión de arma de fuego por un delincuente convicto, y se esperan más imputaciones relacionadas con otros robos que aún se investigan, confirmó Qué Pasa Media Network.

Las autoridades recordaron que Hunter no es nuevo en este tipo de delitos: en 2018 fue condenado a 96 meses de prisión por una serie similar de robos en tiendas Dollar Tree, incluyendo incidentes en Nueva York e Idaho. La policía destacó la cooperación interagencial y la información proporcionada por los ciudadanos como elementos clave para capturar al ladrón serial.