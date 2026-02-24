0
SE ACABÓ la pesadilla de Dollar Tree: así fue capturado el LADRÓN SERIAL que aterrorizaba las tiendas

David Daniel Hunter fue detenido tras meses prófugo, identificado por cámaras gracias a su sedán oscuro, poniendo fin a su serie de robos en Dollar Tree.

Detienen a ladrón serial responsable de múltiples robos en Dollar Tree.
Detienen a ladrón serial responsable de múltiples robos en Dollar Tree.
Las autoridades lograron detener a David Daniel Hunter, de 62 años, sospechoso de una serie de robos en tiendas Dollar Tree en varios estados, poniendo fin a meses de miedo e inseguridad para empleados y clientes.

Ladrón serial Dollar Tree

Se desconoce la razón de su interés en robar cadenas Dollar Tree en varios estados.

Seis personas detenidas por un robo organizado en tiendas Dollar Tree.

PUEDES VER: ALERTA ROJA en tiendas Dollar Tree: seis personas fueron arrestadas por su participación en un ROBO ORGANIZADO, ¿qué sucederá ahora?

¿Cómo atraparon al ladrón serial de Dollar Tree?

La historia comenzó el domingo 4 de enero de 2026, cuando el Departamento de Policía de Mooresville respondió a un robo en el Dollar Tree ubicado en 221-R Norman Station Blvd. Las cámaras de seguridad captaron a Hunter ingresando al local, apuntando con un arma a los empleados, exigiendo dinero y huyendo con el botín y un teléfono de la tienda.

Según reporta Qué Pasa Media Network, los detectives identificaron a Hunter, vinculado a múltiples robos a mano armada en tiendas Dollar Tree de distintos estados. "El vehículo del sospechoso, un sedán Honda oscuro, fue clave para identificarlo y emitir órdenes de arresto", indicaron las autoridades.

Arresto en Bristol, Virginia y cargos pendientes

Hunter fue detenido sin incidentes el miércoles 7 de enero en Bristol, Virginia, gracias a la coordinación entre el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y la policía estatal. Actualmente se encuentra recluido en la Southwest Virginia Regional Jail Authority, sin derecho a fianza, mientras se tramita su extradición a Carolina del Norte.

Enfrenta cargos por robo con arma peligrosa y por posesión de arma de fuego por un delincuente convicto, y se esperan más imputaciones relacionadas con otros robos que aún se investigan, confirmó Qué Pasa Media Network.

Las autoridades recordaron que Hunter no es nuevo en este tipo de delitos: en 2018 fue condenado a 96 meses de prisión por una serie similar de robos en tiendas Dollar Tree, incluyendo incidentes en Nueva York e Idaho. La policía destacó la cooperación interagencial y la información proporcionada por los ciudadanos como elementos clave para capturar al ladrón serial.

AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

