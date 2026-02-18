ALARMANTE ESCENA en Dollar Tree: agentes RESCATAN a niños de un auto a 38 °C mientras su madre hacía compras en la tienda

Un episodio preocupante ocurrió en el suroeste de Florida, cuando dos niños fueron encontrados atrapados en un automóvil cerrado bajo un calor extremo mientras su madre realizaba compras en un Dollar Tree. La rápida intervención de las autoridades evitó una tragedia y generó alertas sobre la seguridad infantil en los vehículos.

Niños son rescatados de un auto a más de 38 °C en Dollar Tree, Florida

Según informó CBS12 News, la Oficina del Sheriff del Condado de Lee (LCSO) recibió el lunes un llamado de emergencia de un testigo que alertaba sobre dos menores dejados solos en un vehículo estacionado frente a un Dollar Tree en Homestead Road.

Al llegar, los agentes encontraron a los niños sujetos en sus asientos dentro de un automóvil apagado, con las ventanas completamente cerradas, lo que impedía la circulación de aire. Un termómetro registró 38 °C en el interior del vehículo, mientras que la temperatura exterior era de 37 °C, incluso después de mantener las puertas abiertas durante casi diez minutos. Los oficiales describieron la situación como un riesgo extremo para los menores.

El sheriff Carmine Marceno declaró: "Esta mujer decidió dejar a sus hijos en un automóvil durante uno de los días más calurosos que hemos tenido en el suroeste de Florida este año", informó CBS12 News.

Marianne Isnar fue acusada de negligencia por dejar a sus hijos solos en un coche a 38 °C.

Madre es arrestada por negligencia tras dejar a sus hijos en un automóvil con altas temperaturas

La madre de los menores, identificada como Marianne Isnar, salió de la tienda después de un largo período y fue detenida en el lugar por los agentes. La Oficina del Sheriff confirmó que enfrenta cargos por negligencia infantil, específicamente por dejar a los niños sin supervisión en un vehículo motorizado, informó CBS12 News.

Afortunadamente, los niños fueron atendidos por el servicio de emergencias médicas (EMS) y entregados a un familiar. Este caso subraya la importancia de la conciencia pública sobre los peligros de dejar a menores en automóviles cerrados, especialmente durante olas de calor extremas en Florida.