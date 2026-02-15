SUSTO en Walmart de Pittsfield: Un incendio eléctrico obligó a DESALOJAR la tienda

Este sábado, un supermercado muy concurrido en Pittsfield, Massachusetts vivió momentos de tensión debido a un pequeño incendio de origen eléctrico. La situación provocó la evacuación temporal de clientes y empleados, aunque afortunadamente no se registraron heridos. Las autoridades locales atendieron el incidente de manera rápida para garantizar la seguridad de todos.

Un corto incendio eléctrico provoca el cierre temporal de un Walmart en Pittsfield.

En horas de la tarde, un foco de emergencia activó los protocolos de seguridad en el Walmart de Pittsfield, Massachusetts. Según The Berkshire Eagle, "Un pequeño incendio eléctrico causado por una máquina de cera cerró brevemente el Walmart de Pittsfield el sábado".

El fuego, aunque de corta duración, se inició por un fallo en una máquina eléctrica para aplicar cera que estaba en funcionamiento dentro de la tienda. Las autoridades locales indicaron que el incidente generó suficiente humo para que se activaran los sistemas de alarma y se procediera al desalojo inmediato del establecimiento, garantizando así la seguridad de todos.

Respuesta de emergencias y evaluación de los daños

Los equipos del cuerpo de bomberos de Pittsfield acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación, asegurarse de que el fuego estuviera completamente extinguido y evaluar posibles riesgos adicionales. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni daños graves a la propiedad, lo que permitió que las operaciones en el área del supermercado se reanudaran tras las inspecciones correspondientes.

Este tipo de eventos, aunque aislados, refuerza la importancia de contar con sistemas de seguridad y evacuación eficientes en espacios comerciales de alto tránsito.

Este incidente sirve como alerta sobre la importancia de mantener y supervisar adecuadamente los equipos eléctricos de uso frecuente en comercios, especialmente en aquellos que operan de manera continua, como supermercados y grandes tiendas al por menor.