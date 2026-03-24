¡Atención, jubilados! Pago de pensiones de ONP inicia en dos semanas: ¿De cuánto es el AUMENTO en abril?

Los pensionistas se encuentran a la expectativa por la llegada de los pagos correspondientes al mes de abril, el cual según lo indica la Oficina de Normalización Previsional (ONP), llegará con esperado AUMENTO que permitirá seguir beneficiando y aportando en la calidad de vida de los registrados.

El cronograma para este cuarto periodo del año, se ha confirmado, y estará comenzando desde el próximo jueves 9 de abril. Frente a esto, es clave tener en cuenta qué día le corresponde a cada grupo seleccionado y qué se sabe sobre el reajuste de hasta S/ 100 en el monto de su pensión.

Este incremento rige desde enero de 2026, por lo que ya no es una sorpresa que más de 237 000 pensionistas de Jubilación e Invalidez del Decreto Ley N.° 19990, presenten la variación en sus montos de los últimos 3 meses. De acuerdo al calendario oficial, los depósitos se hacen guiados con la inicial del apellido paterno. ¿Cuándo llega tu abono?

Pagos de ONP en abril inician el jueves 9 / FOTO: Banco de la Nación

¿Quiénes acceden al aumento de ONP?

Esta disposición está dirigida a jubilados con un mínimo de 20 años de aportes y a pensionistas por invalidez que cuenten con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025. Esto siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Para el caso de las pensiones de jubilación, la medida comprende a aquellas otorgadas con un mínimo de 20 años de aportes. El aumento puede alcanzar hasta S/ 100 y, para quienes ya hayan recibido un incremento previo en aplicación de la Ley N.º 32123, se otorgará el monto diferencial necesario para completar la cantidad.

Aunque los pagos iniciaron en enero, al encontrarse ya procesada la planilla del mes, el reajuste correspondiente se vio reflejado recién junto con la pensión de febrero de 2026, conforme al cronograma oficial de pagos.

Cronograma de ONP de abril 2026

Decreto Ley Nº 19990:

A – C: 9 de abril.

D – L: 10 de abril.

M – Q: 13 de abril.

R – Z: 14 de abril.

Convenios internacionales: 15 de abril.

Incluye pensionistas Ley N° 27803

Pago a domicilio: del 15 al 24 de abril.

Decreto Ley N° 18846:

Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 17 al 24 de abril.

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo

Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 17 al 24 de abril.

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros:

Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Pago a domicilio: del 17 al 24 de abril.

Ley N° 26790 - pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo

Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Pago a domicilio: del 17 al 24 de abril.

Canales de atención de ONP

La ONP atiende de manera virtual en la onpvirtual.pe (24/7), la central telefónica "ONP Te escucha" (01) 634-2222, y WhatsApp al 913 232 414. Asimismo, se puede acudir a los centros presenciales a nivel nacional de lunes a viernes (8:00 a.m. a 5:00 p.m.) o usar módulos de autoservicio.