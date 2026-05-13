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Manco deja firme mensaje a jugadores de la 'U' tras llegada de Cúper: "Así hayas ido a un Mundial..."
El exfutbolista Reimond Manco tomó la palabra para advertir a los futbolistas de Universitario que no se confíen ante la llegada de Héctor Cúper.
Universitario de Deportes no ha tenido el inicio de temporada soñado. Con el sello de tricampeón, sumado a la seguidilla de títulos en los torneos cortos, no pudo reflejar su poderío en este Apertura ni en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Producto de ello, el técnico Javier Rabanal fue destituido y ahora pone sus fichas en el estratega Héctor Cúper para que asuma las riendas del primer equipo.
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Ante este panorama, uno de los referentes del balompié nacional tomó la palabra para expresar su sentir sobre el cuadro crema. Se trata de Reimond Manco, quien durante el programa 'Juego Cruzado' decidió dirigirse a los futbolistas del plantel profesional, consciente de la talla internacional que tiene el técnico argentino Héctor Cúper.
Fiel a su estilo, el 'ex jotita' manifestó que todos los jugadores deben entregar su mejor nivel en cada entrenamiento, más aún al saber el carácter del experimentado DT. De hecho, se animó a decir que a un estratega como Cúper no le importa si un referente peruano afrontó una Copa del Mundo con la selección peruana, ya que llegará con una idea firme: poner a los que mejor rendimiento demuestren en las prácticas.
"El tema cuando viene un técnico con la talla como la de Héctor Cúper, tú como jugador sabes que tienes entrenarte al máximo y sacar lo máximo de ti. Porque un entrenador de ese calibre, así tú hayas ido al Mundial con Perú si te tiene que sentar, te va a sentar. A lo mejor con otros técnicos lo puedes manejar porque hay una línea más directa. Estos técnicos vienen con un plan de lo que ellos creen que va a estar bien", manifestó el popular 'Rei'.
(VIDEO: Juego Cruzado)
Próximo partido de Universitario
El siguiente partido de Universitario de Deportes será ante Atlético Grau en el Estadio Monumental de Ate. El elenco crema recibirá a los albos el viernes 15 de mayo desde las 20.00 horas locales (1.00 horas GMT), con transmisión de L1 MAX.
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