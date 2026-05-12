Héctor Cúper sobre ser tildado de incapaz de ganar finales: "No asumo que soy un perdedor"

Tras el anuncio oficial de Universitario de Deportes, que presentó a Héctor Cúper como nuevo técnico, muchos periodistas internacionales replicaron la noticia y dieron sus impresiones, ya que el entrenador tiene una larga trayectoria y ha dirigido a clubes importantes en Europa, así como a algunas selecciones.

En ese sentido, el periodista deportivo Juan Pablo Varsky rememoró la entrevista que le hizo al flamante estratega de los ‘Merengues’ hace un año, en la que se refería a las finales que perdió a lo largo de su carrera. Debido a ello, Cúper ha recibido el apodo de ‘Eterno subcampeón’.

"Ignazio La Russa, un diputado italiano, dijo en plena sesión del parlamento que Cúper es incapaz de ganar una final", empezó diciendo el comunicador argentino. A lo que Héctor Cúper respondió lo siguiente: "Tal vez tenga razón. Yo perdí 8 finales, pero en realidad fueron 6. ¿Asumir que uno es un perdedor? Pues no, yo no asumo que soy un perdedor. Para llegar a una final hay que ganar partidos y a equipos muy buenos, sobre todo en Liga de Campeones"

Cabe precisar que el también exfutbolista dirigió al Mallorca, Valencia, Aris Salónica y la selección de Egipto, con los cuales perdió finales importantes, entre ellas la UEFA Champions League (dos veces), la Copa del Rey, la Recopa de Europa, la Copa de Grecia y la Copa África.

"Yo no creo mucho en la buena y mala suerte. Solo creo en el factor suerte cuando es un partido. Ahora, un equipo no sale campeón porque tiene suerte, pero sí, perdí muchas finales, aunque gané algunas también. Por ahí algunos clubes me habrán contratado diciendo 'este tipo ya perdió 4, la próxima la gana', y a lo mejor fue un estímulo para tener trabajo”, agregó el DT argentino entre risas.

Ahora, Héctor Cúper tratará de cambiar esa mala racha cuando esté al mando de Universitario de Deportes, club que actualmente es tricampeón de la Liga 1 Perú, y sus hinchas querrán ganar más títulos, por lo que seguramente no tolerarán quedarse con las manos vacías a fin de año.