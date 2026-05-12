¡Locura! Hernán Barcos entró en los planes de campeón de la Liga 1: "Contacto..."

Uno de los fichajes más sorprendentes en la Liga 1 2026 fue el de Hernán Barcos por FC Cajamarca, esto luego de haber dejado Alianza Lima de manera inesperada, donde es ídolo. El delantero llegó al recién ascendido con la obligación de convertirse en su goleador y ayudar a armar el plantel para el Torneo Apertura; sin embargo, la situación no salió como se esperaba y el elenco marcha en zona de descenso. Por ello, recientemente se conoció que está en negociaciones con un campeón del fútbol peruano.

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Resulta que, según informó el periodista Marcello Merizalde a través de su cuenta oficial de ‘X’, el ‘Pirata’ entró en los planes de la Universidad de San Martín para el resto de la Liga 2, ya que marcha mal en la tabla de posiciones y con serio riesgo de caer a la Liga 3. “Existió un contacto con el ‘9’”, indicó en redes sociales, dejando sin palabras a muchos hinchas que esperaban seguir viéndolo en la máxima categoría de nuestro balompié.

De esta forma, Hernán Barcos está en la mira de los albos para el resto de la temporada y pronto podría dejar FC Cajamarca por los malos resultados. El recién ascendido marcha penúltimo en la tabla de posiciones de la Liga 1 2026, a falta de solo tres fechas para que termine el Torneo Apertura. Este sería el principal motivo por el cual quiere tomar otro rumbo en su carrera profesional, a sus 41 años.

Hernán Barcos en los planes de la San Martín.

Adicional a lo informado por Marcello Merizalde, el periodista Gonzalo Menéndez explicó mediante redes sociales que ya hubieron dos reuniones virtuales entre el ex Alianza Lima y la Universidad San Martín, por lo que este miércoles 13 de mayo se pondrán una vez más en contacto para definir oficialmente si el ‘Pirata’ se vuelve ‘Santo’ o no por el resto de la temporada 2026 del fútbol peruano.

Números de Hernán Barcos en FC Cajamarca

Hasta el momento, Hernán Barcos ha jugado un total de 14 partidos con FC Cajamarca en el Torneo Apertura de la Liga 1. En ese lapso, logró marcar un total de ocho goles, siendo uno de los máximos anotadores del campeonato nacional, y brindó una asistencia. Ha jugado el 79% de minutos posibles con el cuadro cajamarquino.