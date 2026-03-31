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Temblor en Perú HOY: Revisa los sismos recientes y epicentros reportados por el IGP este 31 de marzo
Infórmate sobre los sismos y sus epicentros registrados hoy por el IGP, y prepárate para actuar de forma segura ante cualquier eventualidad.
Perú es una de las zonas más activas sísmicamente en el mundo, por lo que estar informado sobre los últimos sismos es fundamental para la seguridad de todos. Este 31 de marzo, puedes consultar en tiempo real los sismos en Perú y conocer los epicentros reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Además, encontrarás recomendaciones prácticas para protegerte durante un terremoto y estar preparado ante cualquier emergencia sísmica.
Temblor en Lima, Perú HOY, martes 31 de marzo en vivo
Bienvenidos
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte su reporte EN VIVO de HOY, martes 31 de marzo, sobre los últimos sismos a nivel nacional. AQUÍ podrás revisar el epicentro, magnitud y más detalles al respecto.
Temblor en Perú hoy: sismos recientes y epicentros reportados por el IGP el 31 de marzo
Los reportes de movimientos telúricos en Perú se obtienen a través de la Red Sísmica Nacional (DS-0017-2018-MINAM), que integra sensores especializados distribuidos estratégicamente en todo el territorio. Estos dispositivos miden la aceleración, la velocidad y el desplazamiento del suelo, proporcionando información confiable y actualizada, lo que permite al IGP y al CENSIS monitorear la actividad sísmica en tiempo real. Mantenerse informado sobre estas alertas puede marcar la diferencia en situaciones de emergencia.
Cómo prepararse ante un sismo: mochila de emergencia y acciones seguras
En un país sísmico como Perú, contar con una mochila de emergencia es fundamental. Según las indicaciones del INDECI, esta debe ser ligera (máximo 8 kg) y contener provisiones básicas para las primeras 24 horas, que incluyan:
- Artículos de higiene personal básicos.
- Botiquín con vendas, alcohol, agua oxigenada, medicamentos esenciales y otros suministros médicos básicos.
- Ropa abrigadora y cómoda.
- Alimentos no perecibles y efectivo.
- Elementos de comunicación y linternas de emergencia.
- Artículos específicos para bebés, adultos mayores y personas con necesidades especiales.
Durante un sismo, se recomienda mantenerse en zonas seguras previamente designadas, alejarse de ventanas y de objetos que puedan caer y conservar la calma. Si estás conduciendo, detén tu vehículo. En edificios, evita usar el ascensor y utiliza siempre las escaleras. Además, es fundamental prestar atención a niños, personas con discapacidad y adultos mayores.
Teléfonos de emergencia en Perú
- Línea única de emergencias: 105
- Policía Nacional: 105
- Bomberos: 116
- Policía de Carreteras: 110
- Defensa Civil: 115
- Infosalud: 113
- Cruz Roja: 01 266 0481
- Servicio de Ambulancia SAMU: 106
Estar preparado y seguir las indicaciones oficiales del IGP y del INDECI puede ayudarte a proteger tu vida y la de quienes te rodean. Consulta regularmente los reportes sísmicos para mantenerte siempre alerta ante cualquier temblor en Perú.
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